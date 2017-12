Repoveden tarinoita kootaan talteen Marika Hänninen ja Raine Honkaselkä tallentavat suullista perimätietoa, kun aikalaiskertojia on vielä jäljellä. Yksi tarinoista kertoo erämaahan osuneesta pommista. Lumikki Haaja Marika Hänninen on kuunnellut tarkasti isoisänsä Kauno Teiton muisteluita sota-ajalta Repovedellä.

Kolme pommin tekemää kuoppaa Kuutinlahden rannalla muistuttavat ankarista ajoista runsaat 70 vuotta sitten. Kuopat sijaitsevat tarkemmin määrittelemättömässä paikassa Repoveden kansallispuistossa. Tarkkaa sijaintia ei paljasteta, jotta suojelualueelle ei mentäisi luvatta kaivelemaan.



Mutta putosivatko pommit talvisodassa vai jatkosodassa? Omien vai vihollisen koneesta? Mihin pommit alun perin oli tarkoitettu? Näihin kysymyksiin matkailuyrittäjät Marika Hänninen ja Raine Honkaselkä yrittävät löytää oikeat vastaukset. Paikallishistoria kiinnostaa paikallisia yrittäjiä.



— Olisi hienoa kertoa matkailijoille Repoveden historiasta tällainenkin tarina.

Repoveden kansallispuiston alueella on hyvin rikas paikallishistoria, sanoo asiaa tutkinut majuri Raine Honkaselkä. Hän toimii Repovedellä oppaana.



— Suullisen perimätiedon kartoittaminen on tärkeää, koska kertojat ovat jo iäkkäitä. Jos tietoa ja tarinoita ei kerätä, ne saatetaan menettää lopullisesti.

Marika Hänninen Pommien tekemät kuopat kasvavat vähitellen umpeen. Muutamista vanhoista puista voi yhä löytää pommin iskemien jälkiä.

Pommit putosivat linjassa

Honkaselkä on päätellyt, että Repoveden kuopat ovat peräisin jatkosodan aikana pudotetuista pommeista. Olettamus perustuu paikallishistoriaan ja paikallisten asukkaiden kertomuksiin alueelle pudotetuista pommeista.



— Alueelta on tuolloin löydetty romua, mikä tukee olettamusta, että kuopat ovat pommien aiheuttamia. Alue sinällään tuskin on ollut pommituksen kohde.

Pommien puolesta puhuu sekin, että kuopat ovat suorassa linjassa ja lähellä toisiaan.



— Kuoppien suora linja viittaisi lentokoneesta pudotettuihin pommeihin. Lähialueen vanhimpien puiden kyljestä on havaittavissa sellaisia jälkiä, että ne ovat selvästi aiheutuneet ulkopuoleisista iskuista. Ne voivat hyvin olla sirpaleiden aiheuttamia, Honkaselkä perustelee.

Marika Hänninen Yhdestä räjähtäneestä pommista on säilynyt pyrstö.

Pommit piti pudottaa ennen laskeutumista

Honkaselkä pitää todennäköisenä, että kuopat syntyivät venäläisestä lentokoneesta pudotetuista pommeista. Sotahistoria kertoo tapauksista, joissa venäläiset pudottivat pommit pois ennen paluuta tukikohtaan, koska osalla lentokonetyypeistä lastina olevat pommit saattoivat vaarantaa laskeutumisen.



—Saattoi olla niinkin, että tehtävän epäonnistuttua pommit pudotettiin, jotta totuus ei paljastuisi, kun pommit ovat tukikohtaan palaavassa koneessa yhä kiinni.



Toki on mahdollista, että vaurioitunut tai takaa-ajettu venäläinen kone on pudottanut pommikuorman nopeuttaakseen koneen nopeutta suomalaisia paetessaan.



Eriskummallisia pommien tekemiksi väitettyjä kuoppia on löydetty muualtakin Kouvolan alueen metsistä. Tarinat ovat eläneet vuosikymmeniä.



Nykyisen kansallispuiston alueella ei Honkaselän mukaan ole ollut sellaista kohdetta, jota olisi ollut tarkoituksellista pommittaa. Varsin läheltä toki löytyy vaihtoehtoisia kohteita kuten esimerkiksi Hillosensalmen silta Savonradalla.



Uunituore Valkealan Historia III kertoo, että jatkosodan alussa Selänpään lentokenttää yritettiin pommittaa. Valpas ilmatorjunta käänsi asetelman vihollisen tappioksi, kun Brewster-pommittajilla varustettu lentolaivue 24 teki kaikkiaan 10 pudotusta.

Pommit tärisyttivät maata niin kovasti, että järven vedet menivät mutaisiksi vielä kymmenen kilometrin päässäkin.

Lumikki Haaja Kauno Teiton lapsuuskoti oli Repoveden Luulahdessa. Sotien aikana hän oleskeli paljon sisarensa luona Kotkassa. Jylpyn tykkien sulkutuli oli mahtavaa kuultavaa, hän muistelee.

Sirpale oli todiste tapahtuneesta

Marika Hännisen isoisä Kauno Teitto on yksi aikalaismuistelijoista.



— Naapurin isäntä vartioi sodan aikana Hillosensalmen rautatiesiltaa desanteilta. Hiihtäessään kotiin hän näki pommien jäljet ja löysi ison ja painavan pomminsirpaleen. Kuulemma kukaan ei olisi uskonut, ellei hänellä olisi asiasta todistetta.



Teitto oli jatkosodan aikaan koulupoika. Yhden pommituksen hän muistaa kirkkaasti vielä tänäkin päivänä.



— Kirjokiven asemaa pommitettiin jatkosodan loppuvaiheessa, kun suurhyökkäys alkoi. Pommit tärisyttivät maata niin kovasti, että järven vedet menivät mutaisiksi vielä kymmenen kilometrin päässäkin.