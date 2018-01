Vapaaehtoiset ompelivat vanhuksille helppoja vaatteita — Katso video, kuinka näppärästi Päivi puki pyörätuolissa olevan Marjan ulkoilukuntoon! Mikkeliläiset vapaaehtoiset ovat tehneet helposti ja nopeasti puettavia vaatteita vanhuksille Pietarinpirttiin. Tiina Saari Vapaaehtoinen eläkeläinen Päivi Falkenbach vei Marja Piirosen ulos nauttimaan aurinkoisesta pakkassäästä.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vapaaehtoisten toivekäsityöryhmä on tehnyt vanhuksille mahdollisimman helppokäyttöisiä, nopeasti puettavia ja lämpimiä talviulkoiluvaatteita.

Vapaaehtoiset toivat keskiviikkona toisen kerran valmiita ulkoiluvaatteita tehostettua palveluasumista tarjoavaan Pietarinpirttiin.

Eläkkeellä oleva vapaaehtoinen Päivi Falkenbach puki Marja Piirosen, 65, ylle viitan, jalkapussin, rukkaset ja tossut. Lisäksi hän laittoi Piirosen päähän myssyn.

Pukeutumisoperaatioon meni aikaa vain noin kuusi minuuttia. Sitten Falkenbach ja Piironen lähtivät ulkoilulle tammikuiseen auringonpaisteeseen.

Länsi-Savo kuvasi nopean ja näppärän pukeutumisen videolle.

"Pyörätuoli ei ole este vaan hidaste"

Piironen on asunut neljä vuotta Mikkelin vanhainkotiyhdistyksen pyörittämässä Pietarinpirtissä.

— Oikein mukavat ja kivat vaatteet, Piironen kehui hymyssä suin.

Tiina Saari Marja Piironen piti erityisesti vapaaehtoisten tekemistä pehmeistä rukkasista.

Mielissään oleva Piironen piti eritoten lämpimistä rukkasistaan.

Mikkelin Anttolasta kotoisin olevalla Piirosella on cp-vamma. Sairautensa vuoksi hän joutui 18 vuotta sitten pyörätuoliin, mutta pystyy liikkumaan jonkin verran vielä itsekin.

— Pyörätuoli ei ole este vaan hidaste. Vaikka olemme liikuntarajoitteisia ihmisiä, meillä on silti ihmisarvo.

Tiina Saari Päivi Falkenbach näytti, kuinka helppo vetoketjulliset tossut on pujottaa liikuntarajoitteisen jalkaan.

"Me saamme tekemistä — ja hoitajilta säästyy aikaa"

Myös Falkenbach korostaa, että jokaisella vanhuksella on oikeus asialliseen pukeutumiseen.

Hän on helppojen ulkoiluvaatteiden idean äiti.

— Toivekäsityöryhmässä teemme toiveiden mukaisia käsitöitä — oma toiveemme on saada tehdä jotain. Kirpparilla on vaatteita, jotka eivät mene sellaisinaan kaupaksi. Kaupungissa on vanhuksia, jotka palelevat ja ovat vanhuuden kankeita. Kun laittaa nämä kolme asiaa yhteen, siitä tulee vaateprojekti, Falkenbach kuvaa ajatusprosessiaan.

Hän perustelee, että projektissa kaikki osapuolet ovat voittajia.

— Me saamme tekemistä ja vanhukset lämpimiä vaatteita — ja hoitajilta säästyy aikaa.

Tiina Saari Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lähetyskasvatussihteeri Marja Holm (vasemmalla) sekä vapaaehtoiset Päivi Falkenbach, Sirpa Romppainen ja Paula Pölhö olivat keskiviikkona Pietarinpirtissä tuomassa asukkaille talvivaatteita. Heidät otti iloisesti vastaan Marja Piironen, joka on ollut neljä vuotta tehostetussa palveluasumisessa.

Myös muut palvelutalot kiinnostuneita

Mukana Pietarinpirtissä olivat myös Sirpa Romppainen ja Paula Pölhö, jotka ovat olleet vapaaehtoisina ompelemassa vaatteita Lähemäen seurakuntatalolla.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lähetyskasvatussihteeri Marja Holm on koordinoinut kirpputorilta vaatteita vapaaehtoisten käyttöön.

Tiina Saari Päivi Falkenbachin toiveena on tehdä jotakin. Hän keksi, miten vanhusten ulkoilu sujuisi nykyistä nopeammin, jos heidät puettaisiin helppoihin mutta tyylikkäisiin vaatteisiin.

Vapaaehtoiset ovat saaneet kokonaisuudessaan kahdeksan vaatesettiä valmiiksi. He ovat tehneet vanhuksille myös sadevaatteita.

Naiset aikovat jatkaa ompelua, sillä myös monet muut palvelutalot ovat olleet kiinnostuneita nopeasti puettavista, ilmaisista vaatteista.

— Olemme tehneet tuotekehittelyä yhteistyössä Pietarinpirtin kanssa, jotta pystyimme ottamaan huomioon liikuntarajoitteisen tarpeet vaatetuksessa. Toteutus on ollut monen nuppineulan päässä, Falkenbach sanoo.