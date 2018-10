Mikkeli selvittää, onko kerrostalojen vuokratonttikaupoissa toimittu vastoin valtuuston tahtoa. Uusi selvitys hintaharkinnasta tuodaan päättäjien eteen myöhemmin syksyllä. Asunto-osakeyhtiöille kyse on isoista rahoista.

Mikkelin kaupungin vuokraamien kerrostalotonttien myyntijupakka on muuttumassa entistä kiemuraisemmaksi.

Kaupunki odottelee hallinto-oikeuden päätöstä yhdestä tonttikaupasta ja joutuu samalla ottamaan uudelleen kantaa siihen, millä hinnalla vuokrakerrostalotontin asunto-osakeyhtiö saa halutessaan lunastaa kaupungin tontin itselleen.

Syy uuteen käsittelyyn on se, että kaupunginhallitus on käyttänyt niin sanottua otto-oikeutta kaupunkiympäristölautakunnan syyskuun alun päätökseen.