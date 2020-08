Lämmin sää on runsastuttanut sinileviä järvillä – Etelä-Savossa sinilevää havaittu neljässä mittauspaikassa

Lämpimänä jatkunut sää on paikoin lisännyt sinileväesiintymiä järvillä. Runsaita pintaesiintymiä havaittiin 11 havaintopaikalla ja hieman sinilevää 40:llä valtakunnallisen seurannan havaintopaikalla, kertoo Suomen ympäristökeskus.

Etelä-Savossa leväesiintymiä on nähty runsaasti vain Rantasalmella Joroisselän mittauspaikassa Haukivedellä Saimaalla. Hieman levää on todettu Mikkelissä Launialan uimarannan mittauspaikassa Ukonvedellä Saimaalla ja Mäntyharjussa Pyhäveden Haapaselällä. Hieman sinilevää on havaittu myös Rantasalmella Pienen Raudanveden mittauspaikassa Haukivedellä Saimaalla.

Suomenlahdella näkyy yhä kauttaaltaan lieviä sinileväkiehkuroita, ja myös Selkämerellä pysyttelevä sinilevälautta on nähtävissä, joskaan ei kovin voimakkaana.

Ahvenanmaalla, Saaristomerellä ja Itämeren pääaltaan pohjoisosissa ei ole havaittu voimakkaita sinileväesiintymiä alueilta saaduissa pilvettömissä satelliittikuvissa.