Essote alkaa julkaista tilannekuvaa koronaepidemiasta: sairaalahoitoa saa kaksi, toinen on tehohoidossa

Essote alkaa julkaista nettisivuilla alueellista tilannekuvaa koronavirusepidemiasta. Essote kertoo tiedotteessa, että aamupäivisin julkaistavassa lyhyessä katsauksessa kerrotaan sairastuneiden määrät, ainakin alkuvaiheessa karanteenissa olevien määrät ja sairaalahoidossa olevien määrät.

Tiistaina varmasti sairastuneita on viisi henkilöä ja näistä on sairaalahoidossa kaksi. Näistä toinen on tehohoidossa. Hän on aikuinen ja työikäinen.

Karanteenissa on yli 300 henkilöä. Tiedotteen mukaan Essoten alueella on alueellisia tartuntaketjuja eli tartunta on saatu Etelä-Savossa. Pääasiassa karanteeniin määrätyt ovat Mikkelissä.

Tilannekuva löytyy Essoten sivustolta keskiviikosta lähtien.

– Läheisten tulee välttää vierailuja Mikkelin keskussairaalaan jo ennen poikkeustilan nojalla tulevaa vierailukieltoa. Poikkeustilan aikanakin sairaalassa voivat vierailla tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla, Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo tiedotteessa.

Essote testaa ainoastaan vakavasti sairastuneita ja sote-henkilöstöä, koska testauskapasiteettia on rajallisesti.

Jos allaoleva ohje ei näu, katso se tästä.