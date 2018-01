Nyt on aika pohtia elämää ensi syksynä — Yhteishaun ensimmäinen vaihe on alkanut Nyt käynnissä oleva haku loppuu 24.1. Mikkelin kampuksella opiskelee ja viettää aikaa ensi syksynä taas joukko uusia opiskelijoita.

Korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaun ensimmäinen vaihe on nyt käynnissä. Hakuaika on 9.1.—24.1.2018.

Tässä kohtaa vuotta haussa ovat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset, Tampereen yliopiston teatterityön koulutus ja Taideyliopiston koulutukset.

Yhteishaun toinen vaihe on 14.3.—28.3. Silloin haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Xamkissa neljä englanninkielistä amk-tutkintoa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on jakanut kahteen osaan myös englanninkielisen koulutuksen hakunsa.

Tammikuussa hakevat ulkomailla asuvat ja siellä valintakokeensa tekevät.

Suomesta englanninkieliseen koulutukseen hakevien hakuaika on 14.—28.3.2018.

Xamkissa on haussa neljä englanninkielistä, amk-tutkintoon johtavaa koulutusta. Kouvolassa tarjolla on kansainvälisen liiketalouden sekä pelisuunnittelun koulutusta ja Mikkelissä ympäristöteknologian ja tietotekniikan koulutusta. Aloituspaikkoja on yhteensä 105.

Nyt voi hakea myös Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen kauppatieteelliseen

International Business –kandidaattiohjelmaan. Sen haku on 9.1-24.1.

Opinnot alkavat syksyllä 2018.

Kaikkien korkeakoulujen on ilmoitettava haun tuloksista hakijoille viimeistään 28.6.2018.

Myös haku ammatillisiin opettajankoulutuksiin on käynnissä. Sinne haetaan 10.—30.1.

Yhteishaku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen on tänä vuonna 20.2.—13.3.

Lisää tietoa saat verkkosivulta www.opintopolku.fi.