Mikkelin Anttolan palopaikkaa vartioidaan vielä pitkään, torstaina maasto tutkitaan lämpökameralla – "On todella hankala saada sitä kerralla pimeäksi"

"Hirvittävän mäkisen" maaston sammuttaminen on vaatinut pelastuslaitokselta kovaa työtä tiistaista lähtien.

Mikkelin Anttolassa tiistai-iltana syttyneen maastopalon jälkivartiointi jatkuu yhä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Joni Himberg kertoo, että vartiointia jatketaan ainakin perjantaiaamuun asti.

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä palopaikalla on ollut maanomistajan järjestämä jälkivartiointi tarkkailemassa maastoa ja sammuttamassa omatoimisesti useita pieniä kytöpaloja.

– Juuri nyt paikan päälle puuhataan pelastuslaitokselta dronea varmistamaan ilmasta käsin lämpökameralla, millainen on tilanne lämpöpesäkkeiden suhteen, kun maasto on sen verran louhikkoista ja hankalakulkuista, Himberg kertoi torstaina aamupäivällä.

Lisäksi pelastuslaitos käy torstaina kastelemassa palopaikan säiliöautolla. Kyseessä on varotoimenpide, ettei aurinkoiseksi ja tuuliseksi ennustettu saisi paloa leimahtamaan uudestaan.

Paloa sammutettiin yli vuorokausi

Pelastuslaitos sai hälytyksen Majatlahdentiellä syttyneestä maastopalosta tiistaina kello 18.55. Paloalue onnistuttiin rajaamaan ennen puoltayötä, mutta palopesäkkeitä sammutettiin vielä pitkään. Yhteensä sammutustyöt työllistivät pelastuslaitosta lähes vuorokauden ajan.

Pelastuslaitos jätti jälkivartioinnin paikallisen metsästysseuran vastuulle keskiviikkona alkuillasta.

Palo poltti maastoa noin 6–8 hehtaarin alueelta. Maastoa paloi Majatlahdentien molemmin puolin idässä olevalta radiomastolta aina lännessä sijaitsevaan rantaan asti.

Rankkaa työtä rankassa maastossa

Sekä alueen koon arviointi että itse sammutustyöt ovat Himbergin tietojen mukaan olleet vaikeita "hirvittävän mäkisessä" maastossa.

– Maasto on louhikkoista, onkaloista ja kivikkoista, ja kantoja on siellä täällä. On todella hankala saada sitä kerralla pimeäksi, niin sanotusti, Himberg kuvailee.

Sammutuksessa on ollut mukana pelastushenkilöstöä Mikkelin, Mikkelin VPK:n, Mikkelin esikaupungin VPK:n, Otavan ja Anttolan paloasemilta.

Himberg kertoo, että pelastushenkilöstöä on vaihdettu välillä ja nesteytyksestä on huolehdittu ja huolehditaan yhä.

– On todella rankkaa työtä, kun maastossa on korkeuseroja ja siellä pitää vetää letkuja ja muuta, Himberg sanoo.