Perhetalon julkisivu Koivupuisto on ehdolla vuoden keskustateoksi

Essoten Perhetalon julkisivu on ehdokkaana valtakunnalliseksi vuoden 2020 keskustateoksi.

Kilpailun vuoden 2020 keskustateosta järjestää Elävät Kaupunkikeskustat ry. Kilpailu järjestetään ensimmäistä kertaa. Ehdotuksen ovat tehneet Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja.

Mikke ry:n toiminnanjohtaja Kati Häkkinen pitää Perhetaloa loistavana esimerkkinä siitä, kuinka julkisrakennus voi olla kaunis ja oma taideteoksensa keskellä urbaania arkkitehtuuria.

Essoten Perhetalo on toukokuussa 2019 valmistunut uudisrakennus, jonka julkisivuksi on suunniteltu kaksoisjulkisivu: Rakennuksen seinien puuelementtien päälle on asennettu lasinen julkisivu.

Lasijulkisivun on suunnitellut hirvensalmelainen taiteilija Lauri Nykopp, ja teoksen nimi on Koivupuisto.

Perhetalo rakennettiin suojeltuun koivupuistoon, ja Mikkelin kaupunkisuunnittelu edellytti, että puisto pitää jotenkin kompensoida Perhetalon julkisivussa.

Teoksessa on yli tuhat lasia eikä kahta identtistä. Teos on luotu tietokoneella ja printattu lasille.