Mikkeliläinen rintaliivikauppias Johanna Marttinen ei anna miesten tehdä sattumankauppoja Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Johanna Marttinen on pitkän linjan yrittäjä. Mari Koukkula Johanna Marttinen perusti Sirun Liivisopin Mikkeliin kymmenen vuotta sitten. Siru-nimi tulee papan hänelle lapsena antamasta lempinimestä. Kun Savossa ollaan, liike on tietenkin soppi eikä shop.

Sirun Liivisopin yrittäjä Johanna Marttinen, miten päädyit työhösi?

Hyppäsin aikoinaan opiskelijan kengistä käytännössä suoraan yrittäjäksi. Ensin minulla oli mittapuku- ja korjausompelimo, ja sen lisäksi tuli morsiuspukuliike Mikkelin Morsian. Tämä liike syntyi oikeastaan omasta tarpeesta. Halusin käyttää kauniita ja hyvin istuvia alusvaatteita. Olen ollut tässä itse töissä siitä lähtien, kun lopetin morsiuspukuliikkeen vuonna 2014.

Millainen on tavallinen työpäiväsi?

Avaan oven kymmeneltä, ja touhuan sitä mukaa, kun asiakkaita tulee. Toisinaan puran pakettia tai siivoan, välillä vähän remontoin. Pyrin tekemään ”työtyöt” liikkeessä kymmenen ja viiden välillä. Mutta mihinkäs ajatukset laitat — kyllähän sitä pohtii ja tuumailee illallakin.

Mikä tekee työstäsi kiinnostavaa?

Ihanat asiakkaat ja vaihtelevuus. Aina koko ei ole simppeli, vaan joudun vähän rapsuttamaan päätä ja miettimään, mikä olisi paras. Toki vuosien varrella olen oppinut tietämään omat tuotteeni, niin että on helpompi valita liivejä, jotka ovat asiakkaalle malliltaan ja muodoltaan parhaat.

Jos rouvalla on herkkä iho, ja viet hänelle pitsiliivit, ne ovat tasan yhdesti päällä.

Mikä työssäsi on vaikeinta?

En ajattele, että on vaikeita asioita, vaan tulee haasteita, joita ratkon parhaan osaamiseni mukaan. Auttaisin esimerkiksi mielelläni yli rajojen. Joskus haasteena on, että kaikki kielet eivät minulta taivu. Joskus taas pitää miettiä esimerkiksi sitä, viekö posti varmasti asiakkaan paketin perille Suomen rajojen ulkopuolelle.

Monille naisille uusien rintaliivien ostaminen on tuskallinen tehtävä. Mistä se johtuu?

Monelle on saattanut tulla aiemmin liiviostoksilla epäonnistumisia, eikä ostos ole tuntunut hyvältä, vaan ikävältä ja ilkeältä. Mieleen voi nousta ajatus, että ostoksilla menee pitkään, enkä kuitenkaan löydä sopivaa.

Onhan siinä sekin, että sovittaessa pitää riisua lähestulkoon kaikki päällä olevat vaatteet, ja sitten tulee hiki.

Onko asiakkaille yleensä tärkeämpää liivien tuntuma vai ulkonäkö?

Lähtökohtaisesti se, että liivi istuu hyvin, profiili on kaunis, ja että liivi on mukavan tuntuinen. Toki jos esimerkiksi rintsikan ympärysmitta on aiemmin ollut pielessä, oikea koko voi monesta tuntua alkuun tiukalta.

En tykkää itsekään kauheasti sovitella, joten yritän katsoa mahdollisimman nopeasti, että asiakkaan koko on oikein. Sitten voidaan miettiä erilaisia malleja.

Miten aktiivisia miehet ovat tulemaan liivikaupoille?

Se, että mies tulee yksin ostamaan liivejä ilman, että meillä on tiedossa puolison kokoa, on aika riskipeliä. Silloin yritän mieluummin ehdottaa lahjakorttia ja vaikka pöksyjä siihen mukaan. Seuraavalla kerralla koko on tiedossa, ja mies saa ostettua oikean kokoiset liivit mielensä mukaan.

Yritän tosin ehdottaa lahjan ostajalle, että hän valitsisi saman tyyppiset liivit kuin nainen on ostanut ennenkin, koska silloin ne tulevat käyttöön. Jos rouvalla on herkkä iho, ja viet hänelle pitsiliivit, ne ovat tasan yhdesti päällä.

Venäläisille asiakkaille on tyypillisempää, että mies on naisen mukana ostoksilla makutuomarina. Suomalaiset miehet menevät siksi ajaksi mielellään vaikka urheilukauppaan.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 17.1.