Ylienkeli Mikaelin kirkossa ei pidetty tavalliseen tapaan keskiviikkoaamun liturgiaa, vaan kaikille avoin rukoushetki sunnuntai-iltana sattuneen tulipalon johdosta.



Tihkusateesta huolimatta Paavalinkadulle kirkon juurelle saapui useampi kymmenen Saimaan ortodoksisen seurakunnan jäsentä.



Seurakuntalaisille puhunut kirkkoherra Bogdan Grosu näki tragedian pilvessä hopeareunuksen ja tapahtumissa Jumalan varjelusta.

— Vauriot olisivat voineet olla paljon suuremmat.



Kirkkoherran mukaan tarkoituksena on alkaa kerätä kolehtia, jotta kirkko saadaan vielä entistä ehompaan kuntoon.



Seurakuntalaiset saivat myös kuulla Joensuun piispa Arsenin terveiset Kirkkoherra Grosun lukemana.

— Onneksi Jumalan johdatuksesta kirkko ei tuhoutunut, vaan kärsi ainoastaan savu- ja vesivahingoista, piispa totesi kirjeessään.



— Tämä on surullinen koettelumus ei ainostaan teille, vaan koko hiippakunnalle. Koettelemuksien sinuaus on siinä, että ne yhdistävät kärsiviä ja lujittavat uskoa. Jumalan avulla pyhäkkönne saadaan varmasti entistä ehompaan kuntoon, kuuluivat piispan rohkaisevat sanat.