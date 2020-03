Mikkeliläinen Veli-Matti Pekkarinen ja tuhannet vapaaehtoiset ovat rakentaneet sorsille jo yli 10 000 pesää – Tuubipesässä sorsat ovat turvassa pienpedoilta

Suomen Metsästäjäliiton aluekouluttaja ja sorsanpesäntekijä Veli-Matti Pekkarinen (49) Mikkelistä, minkä takia sorsille rakennetaan pesiä?

– Sorsien lisääntymisalueet ovat kutistuneet ihmistoiminnan seurauksena. Samalla vierasperäisten pienpetojen, minkin ja supikoiran saalistus rantojen tuntumassa on sorsille tuhoisaa. Ihmisen tekemä putkipesä on turvallinen. Niissä poikueista onnistuu yleisesti yli 80 prosenttia, mutta maassa vain 5 – 10 prosenttia.

Miten innostuit tähän touhuun?

– Minua on aina kiinnostanut vesiluonto ja vesilinnut. Työssä pääsin tutustumaan eri maiden riistanhoitotapoihin. Internetistä löysin Pohjois-Amerikasta ducktube-mallin, jossa oli tehty tällainen sylinteripesä. Se toimii Amerikassa, Englannissa ja Baltian maissa, miksei se toimisi Suomessa.

Koulutat ihmisiä tekemään sorsanpesiä, paljonko olet kouluttanut?

– Olen puolenkymmentä vuotta kiertänyt maata ja pitänyt kymmeniä tilaisuuksia eri puolella Suomea. Huhtikuussa olen lähdössä Oulun seudulle ja toukokuussa Rovaniemelle. Pesäntekoon koulutettuja on varmaan parisen tuhatta.

Montako pesää on tehty?

– Siitä on olemassa vain arvio. Jo pari vuotta sitten 10 000 pesän rajan meni rikki. Kun pesillä ei ole rekisterinumeroa, tarkkaa määrää ei kukaan tiedä. Pesiä tehdään yksityisesti tai harrastajapiireissä jatkuvasti.

Montako poikasta pesiin kuoriutuu?

– Sorsalla on isot poikueet. Munia voi olla 10 – 15 kappaletta. Suurin kuolleisuus on maassa olevissa pesissä, kun pedot niitä ronkkivat. Tuubipesässä peto ei pääse munia varastamaan ja syömään.

Millaisiin paikkoihin pesiä kannattaa sijoittaa?

– Sellaisiin paikkoihin, jossa keväisin näkyy sorsauntuvikkoja. Korpilammelle tai karun järven rannalle niitä ei kannata viedä. Rehevä lahdenpohja on hyvä, jossa kuoriutuneille poikasille on hyönteisravintoa. Pesä rakennetaan halkaisijaltaan noin 30-senttiseen lieriöön. Kantava rakenne on minkki- tai kettuverkkoa ja ulompi on rappaus- tai puutarhaverkkoa. Niiden väliin levitetään heinää tai olkea ja se pyöräytetään tuubiksi kuin kääretorttu.

Milloin sorsan pesintäkausi alkaa?

– Varhaisimmat pesinnät alkavat maaliskuun lopussa. Hautomisaika on 27 – 28 vuorokautta. Sorsa munii noin puolitoista munaa päivässä ja hautominen alkaa, kun pesämalja on täynnä. Poikaset kuoriutuvat yhtä aikaa.