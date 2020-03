Poliisi valvoo Uudenmaan rajaa 30 tarkistuspisteellä – Pienemmillä teillä liikkuvaa valvontaa

Poliisi valvoo Uudenmaan eristystä 30 kiinteällä tarkistuspisteellä maakunnan raja-alueella. Lisäksi liikkumisrajoitusta valvotaan aktiivisella liikkuvalla valvonnalla, joka keskittyy pienemmille teille.

Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi alkoi keskiyöllä. Liikkumisrajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta saakka.

Komisario Patrik Karlsson Helsingin poliisista kertoo STT:lle, että valvonta alkoi kaikilla 30 tarkastuspisteellä puolilta öin. Poliisi on julkaissut nettisivuillaan listan tarkistuspisteiden sijainnista.

– Siellä on isoimmat valtatiet ja jonkin verran pienempiä teitä. Sitten on paljon niin sanottuja vanhoja teitä, eli ennen moottoriteitä olevia maanteitä. Liikkuvat partiot ovat maaseutualueilla, joilla menee hyvinkin pieniä teitä, Karlsson kertoo.

Karlssonin mukaan liikkuvia partioita on "vaihtelevasti" ja niitä sijoitellaan tarpeen mukaan.

Poliisi on käynyt ajamassa rajaseudut läpi ja katsonut, millä tavalla tarkistuspisteet täytyy sijoittaa.

– On katsottu, miten kunnan raja ylitetään ja sen mukaan on sijoitettu tarkastuspisteitä.

Karlssonin mukaan ei ole tarkkaa lukumäärää siitä, minkä verran poliiseja on nyt suorittamassa valvontaa.

– Poliiseja on tarkastuspisteestä riippuen riittävästi niin, että liikenne pystytään pysäyttämään. Kun on 30 tarkastuspistettä ja liikenne menee molempiin suuntiin, puhutaan sadoista poliiseista.

Moottoriteillä tarkastusten tekemiseen tarvitaan huomattavasti suurempi määrä poliiseja kuin pienemmillä teillä, Karlsson huomauttaa.

Myös rautatieliikenteen valvonta on jo toiminnassa. Ensimmäiset tarkastukset on tehty asemilla, ja poliisipartioita on jo noussut juniinkin.

Valvonnassa mukana noin 750 varusmiestä

Poliisi suorittaa Uudenmaan rajan valvontaa yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Armeija on mukana valvonnassa alusta asti, Karlsson kertoo.

– En osaa sanoa, olivatko he ihan jokaisella tarkastuspisteellä heti puoleen yöhön mennessä, mutta käytännössä he ovat olleet alusta asti mukana.

Puolustusvoimat kertoo tukevansa poliisia noin 40 henkilökuntaan kuuluvalla sotilaalla ja 750 varusmiehellä. Poliisin johtamiin tehtäviin muodostetaan varusmiehistä henkilökunnan johtamia virka-apuosastoja.

Maavoimien joukkoja lähetetään muun muassa Karjalan Prikaatista, Panssariprikaatista, Porin Prikaatista ja Kaartin Jääkärirykmentistä. Merivoimien joukot tulevat Uudenmaan prikaatista ja Rannikkoprikaatista.

Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella

Valtioneuvosto antoi perjantaina eduskunnan käsiteltäväksi kaksi asetusta, joilla otettiin käyttöön ja alettiin soveltaa valmiuslaissa määriteltyjä liikkumisrajoituksia, jotka koskevat liikkumista Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta pois.

Kyse on valmiuslain 118. pykälän aktivoinnista, joka mahdollistaa liikkumisen ja oleskelun rajoittamisen tietyillä paikkakunnilla tai alueilla.

Rajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Myös esimerkiksi työn takia rajan saa ylittää. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua.