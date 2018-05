Sairaalapappi Raila Leino-Ehrnrooth tekee työtä syntymän ja kuoleman välissä — "Huikeaa selviytymistä tapahtuu mahdottomilta tuntuvissa tilanteissa"

Sairaalapastori Raila Leino-Ehrnrooth, mitä sairaalapastori tekee?

— Sairaalapastori on tavallisten ihmisten elämässä mukana. Kaikki tarvitsemme tukea, tilaa pohtia omia ajatuksia ja tuntemuksiamme, erityisesti silloin, kun sairastumme tai läheisemme sairastuu vakavasti ja yllättäen. Sairaalan henkilökunta kohtaa paljon vaikeita tilanteita ja myös heidän palveluksessaan sairaalapastorit ovat. Sairaalapastori toimii sosiaali- ja terveydenhuollossa teologisena asiantuntijana kaikissa uskonnollisuuteen ja uskontoihin liittyvissä kysymyksissä.



Millaista se tuki on?

— Etsitään selviytymiskeinoja yhdessä, keskustellaan rauhassa siitä, mitä on juuri meneillään ja mitä tunteita ja ajatuksia on tullut. Keskustelun lähtökohdan valitsee aina keskustelukumppani, myös hengellisyyden ja uskonnollisen sisällön osalta. Tuki on mahdollista kaikille maailmankatsomuksesta riippumatta.



Mitä sairaalapastorin päivään ja tehtävään kuuluu?

— Päivään kuuluu tärkeimpänä ihmisen tapaaminen. Tarkoitan sitä, että yhden ihmisen asiat tulevat siinä hetkessä kuulluksi. Lisäksi on erilaisia ryhmätapaamisia: hengellisyyden, uskon ja epäuskon hankaliakin kysymyksiä varten. Vertaistuen järjestäminen läheisen kuollessa on keskeinen tehtävä. Tehtäviin kuuluvat sairaalaorganisaation moniammatilliset työryhmät, neuvottelut ja aina on meneillään hankkeita, joissa teologi on mukana.

— Evankelisluterilaisen kirkon papin tehtävät ja erilaiset toimitukset kuuluvat työhön. Kirkon lahjat, ehtoollishartaudet ja rukoushetket, ovat kuin virkistäviä puutarhoja erämaapolun keskellä. Keskussairaalassa on kaunis pieni kappeli toimituksia varten. Sairaalapastoria voi pyytää toimittamaan saattohartauden jäähyväisten yhteydessä.



Mikä auttaa jaksamaan?

— Ihmiset ovat urheita kaikessa, mitä syntymän ja kuoleman välissä tapahtuu. Huikeaa selviytymistä tapahtuu mahdottomilta tuntuvissa tilanteissa. Jos siinä vähänkin voi olla tukena, se on merkityksellistä. Olen kristitty pappi ja siihen omistautunut. Se tarkoittaa toivon ja epätoivon edellytysten rehellistä tutkailua. Toivo on aina hyväksi ja sitäkin on. Siksi tällaista työtä jaksaa tehdä.