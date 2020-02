Kannattaako koronaviruksesta olla huolissaan? Kysyimme asiantuntijalta vinkkejä virustentorjuntaan – "Ellei nenäliinaa tai maskia ole, yski tai aivasta hihaan"

Koronavirus velloo Kiinassa, mutta huolestuttaa ihmisiä myös koto-Suomessa. Kysyimme Essoten infektioylilääkäri Sakari Vuoriselta, antaako koronavirus syytä huoleen Etelä-Savossa – ja kuinka suojautua virustaudeilta yleensä.

Mikä on kausi-influenssan tilanne Etelä-Savon alueella?

– Kausi-influenssaa esiintyy Etelä-Savon alueella, mutta määrät ovat olleet vähäisiä. Toivomme tämän johtuvan onnistuneesta rokotuskampanjasta sekä rokotteesta. Vaikeita influenssatapauksia ei – yhtä syksyn 2019 lukuun ottamatta – ole näkynyt.

Mitä virusperäisiä tauteja on tällä hetkellä liikkeellä?

– Mainitsemisen arvoisin liikkeellä oleva virus on ollut RSV, joka aiheuttaa pitkittynyttä yskää, hengityksen vinkumista pienille lapsille sekä myös seniorikansalaisille.

– Toinen pitkittyneen, joskus oksennusrefleksinkin laukaisevan puuskaisen yskä aiheuttaja, jota olemme tavanneet, on hinkuyskä. Hinkuyskärokotteen suoja ei ole täydellinen, joten perheessä todettavan hinkuyskätartunnan yhteydessä lähipiiri on usein hoidettava antibiooteilla lisätartuntojen estämiseksi.

Onko koronaviruksesta vaaraa Etelä-Savossa?

– Sars-epidemia kesti aikanaan helmikuusta heinäkuuhun. Koronatapauksia on nyt jo todettu Sarsia enemmän, joten epidemian jatkuminen usean kuukauden ajan on mahdollista. Mikäli ihmisestä toiseen tartuntoja ei voida ehkäistä ja tartunnat lisääntyvät kontrolloimatta, Koronavirus saattaisi saapua Suomeen toistamiseen. Valtaosa tartunnan saaneista sairastaisi lievän taudin. Terveydenhuolto on myös Etelä-Savossa valmistautunut epidemiaan.

Miten virukset siirtyvät ihmisestä toiseen?

– Influenssa ja koronavirus tarttuvat hengitystie-eritteiden välityksellä pisaratartuntana ja kosketuksen välityksellä.

Kuinka virus tavallisimmin tarttuu?

– Tartunnan saanut toinen ihminen on tavallisin tartunnan lähde, yleensä taudinaiheuttajat tarttuvat iho-iho -kontaktissa, kosketuksessa.

Voiko virus tarttua vaikkapa ovenkahvasta? Entä hengitysilmasta?

– Ympäristön kosketuspinnat ovat huomattavasti harvemmin tartunnan lähde, koska virukset eivät selviä pitkään ilman elävää solua.

– Hengitystievirukset voivat tarttua eritteiden, eli syljen, rään tai yskäpisaroiden välityksellä, usein ihminen vie viruksen omalla käsillään silmiensä tai hengitysteidensä limakalvolle saaden tartunnan.

Onko lääkärissä tai sairaalassa vierailu influenssakaudella riski?

– Influenssaepidemian aikana influenssaa esiintyy sairaalan tai vastaanoton tiloissa useammin kuin ulkopuolisessa yhteiskunnassa. Jos käsi- ja yskimishygienia muistetaan, tartunnanriski vastaanotolla tai sairaalassa on pieni, muttei nolla.

Olisiko syytä pitää hengitysmaskia?

– Maskeja on useammanlaisia. Niin sanottu kirurginen nenä-suumaski soveltuu yskivälle ja aivastelevalle ihmiselle kasvoille nenäliinan sijaan. Tämä estää pisaroita lentämästä toisen ihmisen kasvoille. Ellei nenäliinaa tai maskia ole, yski tai aivasta hihaan. Terveydenhuollossa käytetään kasvoille tiiviimmin asettuvaa hengityssuojainta, jonka suojausteho oikein käytettynä on parempi. Kaupungilla liikkuessa maskin pitäminen ei ole tällä hetkellä lainkaan aiheellista.