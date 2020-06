Serviini laajentaa ja turbokiertoliittymän rakennustyöt alkoivat – Lue tästä Länsi-Savon tilaajien top 10 -luetuimmat jutut tältä viikolta

Juttuun on koottu Länsi-Savon tilaajien kymmenen luetuinta juttua tältä viikolta.

Mitä Mikkelin seudulla tapahtui tällä viikolla? Länsi-Savon tilaajat lukivat tällä viikolla esimerkiksi Serviinin laajentumisesta sekä turbokiertoliittymän ja Lidlin rakennustöistä.

1. Juha Reinikainen, 50, siirsi kaivonkantta ja putosi syvälle maan sisään. Ensihoitajat mittasivat hänen ruumiinlämmökseen vain 35 astetta.

2. Serviini Oy kertoi laajentumissuunnitelmistaan Mikkelissä. Yritys osti Cafe Setrin toiminnan ja avasi siellä keskiviikkona ravintolan uudistuneena.

3. Jyväskyläntien ja Otavankadun risteyksen uudistustyöt alkoivat Mikkelissä. Se tarkoittaa, että Mikkeli saa ensimmäisen kaksikaistaisen liikenneympyränsä.

4. Mikkelin Lähemäelle on puuhattu Lidliä on monta vuotta. Nyt myymälän rakennustyöt on aloitettu esivalmisteluilla.

5. Länsi-Savon lukijat lähettivät toimitukseen upeita kuvia esimerkiksi joutsenperheestä, karhusta ja oravasta. Katso kuvat tästä ja tästä!

6. Mikkeli ei myy Runeberginaukion tonttia, vaikka tarjouskilpailun voittanut vaatii oikaisuvaatimuksella kaupantekoa.

7. Somekohut ovat koitumassa Ano Turtiaisen liiketoimille kalliiksi. Tällä viikolla esimerkiksi yhdysvaltalainen yritys lopetti yhteistyön ja lajiliitto kielsi Turtiaisen yrityksen valmistamien välineiden käytön.

8. Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä erotetun Ano Turtiaisen entinen yritys on saanut vihapostia. Juvalaisen kuntosalin nykyiset omistajat toteavat, ettei Turtiainen liity yritykseen enää mitenkään.

9. Hirvensalmen kunnanhallitus ruoti maanantaina yksittäisten jäsenten "epäasiallista käytöstä". Maanantaina asiasta äänestettiin useaan kertaan hallituksen kokouksessa.

10. Kansanedustaja Ano Turtiainen sanoo, että rasistiseksi tulkittu twiitti oli ”ylilyönti ylilyöntien joukossa". Etelä-Savon piirin hallitus käsittelee tapausta vielä juhannuksen jälkeen.