Mikkelin seudulta löytyy jos jonkinlaista yhdistystä: On Mikkelin Kittaajat, Ragematkat ja AC Moka

Etelä-Savo on tuhansien yhdistysten maakunta. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä on lähes 3 700 rekisteröityä yhdistystä, joiden kotimaakunta on Etelä-Savo. Näistä Mikkelissä kotipaikkaansa pitää noin 1 110 yhdistystä.

Mäntyharjussa ja Juvalla rekisteröityneitä yhdistyksiä on lähes 200, Kangasniemellä 130, Hirvensalmella hieman vajaa 100, Puumalassa lähes sata ja Pertunmaalla noin 50.

Läheskään aina yhdistyksen nimi ei varsinaisesti kerro, mikä sen tarkoitus on - tai mitä yhdistyksessä on edes tarkoitus tehdä. Yhdistyslain mukaan nimi ei kuitenkaan saa hyvän tavan vastainen eikä harhaanjohtava.

Mikkelistä löytyvät esimerkiksi urheiluseuraksi luokiteltava AC Moka ry, kaupungin alueella elävien sorsien ruokinnasta vastaava Citysorsat ry, toivottavasti nimensä veroinen Hienojen Herrasmiesten Klubi ry ja nimestään huolimatta myös kalastukseen keskittyvä Mikkelin Kittaajat ry.

Hieman hankalampi taas on pelkästään nimen perusteella keksiä, minkä alan yhdistyksiä ovat Club Hunaja ry, Ragematkat ry ja Sedät ry.

Koko Suomessa on hieman yli 100 000 yhdistystä. Vuonna 2016 yhdistysten määrä putosi noin 35 000 kappaleella, kun patentti- ja rekisterihallituksen järjestelmistä poistettiin 35 000 epäaktiivista yhdistystä.

Mikkelissä lopetuslistalla oli tällöin 414 yhdistystä: esimerkiksi Mikkelin läänin perustuslailliset ja Suomen pientalonpoikien Mikkelin seudun osasto, Suomi-DDR-seuran Mikkelin seudun osasto, Urpolan nuoret pioneerit ja Mikkelin raittiit porvarit ry.

Ne myös lopulta poistettiin yhdistysrekisteristä.