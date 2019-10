Yksi mikkeliläisen Suksimäen päiväkodin ryhmistä etsii väistötiloja sisäilmaongelman takia

Väistötiloja tarvitaan, sillä oireilu on lisääntynyt hoitoryhmässä.

Mikkeliläisen Suksimäen päiväkodin yksi hoitoryhmä etsii väistötiloja, sillä ryhmäläisten sisäilmasta johtuvat oireet ovat lisääntyneet.

Tilanteen etenemisestä tiedotetaan erikseen lasten huoltajille.

Osa päiväkodin käyttäjistä on saanut oireita päiväkodin tiloissa, jonka takia päiväkodin ilmanvaihto on säädetty ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Näin on varmistettu, ettei rakennuksen sisäilmaan pääse epäpuhtauksia rakenteista.

Päiväkodissa on ilmanpuhdistimia, ja lisäksi päiväkodista poistetaan ylimääräistä tavaraa siivouksen helpottamiseksi.

Uuden päiväkodin rakentaminen on käynnissä Kattilansillan nuorisotalon taakse. Päiväkoti valmistuu toukokuun lopussa 2020 ja toiminta uusissa tiloissa alkaa kesällä 2020.

Uuteen kiinteistöön yhdistetään Suksimäen päiväkodin, päiväkoti Punapirtin sekä ryhmäperhepäiväkoti Piilopirtin toiminnot.