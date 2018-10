Kiinteistöyhtiö Keskiväli on saanut purkuluvan toiselle Niittykulman kerrostalolle. Purkutöiden tarjouspyynnössä toivotaan, että rakennus on hävinnyt katukuvasta tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Mäntyharjun katukuva muuttuu jälleen loppusyksyn aikana, sillä keskustasta puretaan taas kokonainen kerrostalo.

Nyt lähtee Niittykulman toinen kerrostalo, joka sijaitsee Tokmannia vastapäätä osoitteessa Puistotie 2.

Niittykulman omistaa Mäntyharjun kunnan omistama kiinteistöyhtiö Keskiväli, joka on päättänyt purkamisesta kiinteistöstrategiansa yhteydessä.

Keskiväli haluaa vähentää vuokratalojen määrää Mäntyharjussa, koska erityisesti tilavat kerrostaloasunnot eivät kiinnosta vuokralaisia.

Vuonna 1977 rakennettu Niittykulma 2, jossa on rappukäytävät C ja D, valikoitui purkukohteeksi huonon kuntonsa ja tulevien remonttien, muun muassa lvis-peruskorjaustarpeen perusteella.



Lisäksi kerrostalolla on levoton maine, mikä on vähentänyt asuntojen houkuttelevuutta asukkaiden keskuudessa.

Talossa on 21 asuntoa ja yhteensä 1400 neliötä.

Viereinen Niittykulma 1, jossa on rappukäytävät A ja B ja molempien talojen yhteiset tekniset tilat, jää vuokrakäyttöön.

Tanja Rihu Niittykulman toisessa, nyt purkutuomion saaneessa kerrostalossa on ollut pitkään paljon tyhjiä asuntoja.



Purkajaa etsitään parhaillaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on myöntänyt Niittykulman kerrostalolle purkuluvan.

Parhaillaan on menossa purkutöiden kilpailutus, jossa tarjouksia otetaan vastaan lokakuun viimeiseen päivään saakka.



Tarjouksen jättämisen edellytyksenä on, että yrityksen edustaja osallistuu tulevan työmaan esittelyyn 12. lokakuuta.

Purkutyöt ovat alkamassa hyvinkin vielä tänä syksynä, sillä tarjouspyynnössä toivotaan, että työt on tehty tammikuun lopussa 2019 eli noin neljän kuukauden kuluttua.



Senioritalon rakennuspaikka?

Niittykulma seisoo samassa pihapiirissä, josta purettiin viime vuonna Kataja, taidenäyttelynäkin toiminut kerrostalo.

Kun molemmat kerrostalot on purettu, muodostuu keskustaan iso, tyhjä asuintalojen tontti.



Noin 4340 neliön tontille voi nykyisen kaavan mukaan rakentaa 2600 kerrosneliömetrin uudisrakennuksen.

Kaava sallii maksimissaan kolmekerroksiset rakennukset.

Tanja Rihu Niittykulman kerrostalo sijaitsee Tokmannia vastapäätä Keskustien varressa, vaikka virallinen osoite on Puistotie 2. Kuva on tammikuulta.

Mäntyharjun kunta on juuri solmimassa Attendon kanssa yhteistyösopimusta Ruskahovin myynnistä ja uuden senioritalon rakentamisesta.

Sopimuksessa kunta sitoutuu osoittamaan tontin Attendon rakentamalle senioritalolle.

Kompan tontti on liian pieni ja nykyisen paloaseman tonttikin ahdas, mutta soveltuva tontti on tarkoitus löytää kuluvan syksyn aikana.

Ehdoksi on asetettu, että senioritalon rakennuspaikka on keskustassa, ja ainakin sen ehdon Katajan ja Niittykulman yhdistelmätontti täyttää.