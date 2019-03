Vakuutusyhtiö Fennia vähentämässä valtakunnallisesti jopa 95 työpaikkaa kesään mennessä

Henkilöstön vähentämisen taustalla on yrityskauppa Folksam Vahinkovakuutus oy:n kanssa, ja fuusiota seurannut toimintojen tehostaminen.

Fennia on käynnistänyt perjantaina yhteistoimintaneuvottelut, joiden tarkoituksena on vähentää kesään mennessä jopa 95 henkilötyövuotta. Yt-neuvottelut koskevat Fennian sekä Folksam Vahinkovakuutuksen koko henkilöstöä. Neuvottelujen piirissä on valtakunnallisesti 1150 työntekijää.

Henkilöstön vähennyksen taustalla on Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian ja Folksam Vahinkovakuutus oy:n yhdistyminen. Yhtiöiden kauppa vahvistettiin marraskuussa.

Konsernijohtaja Antti Kuljukka Fennia-konsernista kertoo, että tarkoituksena on yhdistää vahinkovakuuttamisen toiminnot, etsiä synergiaetuja sekä yhdistää yhteisiä toimitiloja.

Fennialla ja Fennia Vahinkovakuutuksella on Suomessa noin 380 000 kotitalousasiakasta ja yritysasiakasta.

Vakuutusväen liitto tyrmistynyt toimintatavasta

Vakuutusväen liiton puheenjohtaja Liisa Halme ei hyväksy Fennian toimintatapoja.

— Yhtiön henkilöstö on tyrmistynyt toimintatavasta. Väkeä on hirvittävä kiire vähentää, vaikka yhdistyminen aiheuttaa paljon työtä ja vaatii varmasti kaikkia käsipareja, Halme toteaa liiton julkaisemassa tiedotteessa.

— Henkilöstön edustajia ole huolittu fuusiota valmisteleviin työryhmiin pyynnöistä huolimatta, Halme toteaa.