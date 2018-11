Korjataanko Norpanhovin päiväkoti vai rakennetaanko Anttolaan uusi päiväkoti? Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että molemmille vaihtoehdoille täytyy laskea kustannukset

Norpanhovin päiväkodissa on tehty viime vuosina useita pieniä korjauksia sisäilmaongelmien takia, mutta henkilöstö on silti oireillut. Kasvatus- ja opetuslautakunta on huolissaan siitä, saadaanko esitetyillä mittavilla korjauksilla tilat terveiksi.