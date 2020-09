Etelä-Savon työllisyyskatsaus ei ole kepeää luettavaa – Työttömänä oli elokuun lopussa lähes 7 000 ihmistä

Elokuun lopussa Etelä-Savossa töitä etsi 6 816 ihmistä. Se on lähes tuhat enemmän kuin Hirvensalmella, Pertunmaalla ja Puumalassa on asukkaita yhteensä.

Tilastollisesti luku tarkoittaa, että työttömänä oli elokuun lopussa 11 prosenttia maakunnan työvoimasta. Vuodentakaiseen verrattuna tilanne näyttää ikävältä, sillä kasvua työttömien määrässä on 19 prosenttia, liki viidennes.

Pahimmin työttömyys on iskenyt prosessi- ja kuljetustyöhön, jossa työttömiä oli elokuun lopussa 42 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Hyvää on se, että heinäkuusta elokuuhun työttömien määrä laski yli tuhannella työnhakijalla.

Nuorten työttömyys lisääntynyt

Ely-keskuksen elokuun työllisyyskatsaus osoittaa, että eteläsavolaisten nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat viimevuotisesta lisääntyneet.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli maakunnassa elokuun lopussa 872. Se on 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli elokuun lopussa 1 780, neljännes enemmän kuin vuosi sitten. Naisten pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt enemmän kuin miesten. Elokuussa koulujen alkaminen paransi etenkin naisten työllisyyttä.

Etelä-Savon työttömyys on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Eniten työttömiä työnhakijoita on 60–64 -vuotiaissa, toinen huomattavan iso ryhmä ovat 55–59 -vuotiaat.

Lomautettuja enemmän kuin viime vuonna

Kuntavertailussa Puumala pitää kärkipaikkaa, työttömiä työnhakijoita oli 7,2 prosenttia työvoimasta elokuun lopussa. Joroisten vastaava prosenttiluku on 8,1 ja Juvan 8,8.

Maakunnan kaupungeista Savonlinnassa työttömiä työnhakijoita oli 12,8 prosenttia työvoimasta, Mikkelissä 11,1 ja Pieksämäellä 9,3.

Vuoden 2019 elokuuhun verrattuna työttömyys on lisääntynyt eniten Hirvensalmella (30 prosenttia), Mäntyharjussa ja Rantasalmella (28 prosenttia kummassakin). Ainoastaan Puumala on saanut työttömien määrän laskemaan edellisvuodesta. Pienessä kunnassa yhdeksän prosentin parannus lukuihin on käytännössä kuusi henkilöä.

Vuonna 2019 elokuun lopussa lomautettuja oli 302, tänä vuonna 748.