Mikkelissä vietetään lauantaina Maailman siivouspäivää — Peitsarin S-marketin pihasta saa mukaan ilmaiseksi keräyshanskat ja roskapussit

Mikkelissä vietetään lauantaina World cleanup day’ta eli Maailman siivouspäivää.

Kyseessä on maailmanlaajuinen yhden päivän kestävä ympäristön siivoustempaus eli siis siivoustalkoopäivä. Tapahtuma on levinnyt ympäri maailmaa ja mukana siinä on jo yli 150 valtiota. Suomessa World cleanup day järjestetään tänä vuonna toista kertaa.

Mikkelissä maailmanlaajuinen siivouspäivä lähtee liikkeelle Peitsarin S-marketin luota kello 10 ja roskia kerätään iltapäivään aina kello 13 asti.

S-marketin pihasta kerääjät saavat matkaansa keräyshanskat ja roskapussit. Lisäksi paikalle toimitetaan jäteastiat, joihin kerätyt roskat palautetaan.

Plogging on jo trendi

Roskien kerääminen lenkkeilyn yhteydessä on yleistymään päin. Se on noussut jopa trendiksi nimellä ”plogging”, joka tarkoittaa lenkkeilyn ja luonnon siistimisen yhdistelmää. Nimitys tulee ruotsin kielen sanoista jogging ja plocka upp.

— Toivottavaa tietenkin on, että roskien kerääjät jalkautuisivat mahdollisimman laajalle alueelle ympäri Mikkeliä, mutta pienenkin alueen putsaaminen roskista on arvokasta. Jos kotoa löytyy tarvikkeet keräämistä varten, voi oman lenkkireitin suunnitella alkamaan esimerkiksi kotoa ja päättymään Peitsariin, jonne palauttaa roskat, kertoo Mikkelin Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Mari Martikainen.

Mikkelissä tapahtuman järjestää Mikkelin Nuorkauppakamari, Osuuskauppa Suur-Savo, S-Market Peitsari ja RL-Palvelut.

World clean up day Mikkelissä Peitsarin S-marketilla lauantaina 21. syyskuuta klo 10 alkaen.