Mikkelin lukion abiturienttipojat valitsivat tämän vuoden Lucian — Siiri Huotelin: "Luciana olo merkitsee tosi paljon, koska olen syntynyt Ruotsissa"

Mikkelin tuomiokirkossa juhlistettiin perjantaina 13. päivä vuosittaista Mikkelin lukion Lucia-juhlaa. Tänä vuonna valon juhlan ruotsalaiset juuret tulivat selvästi esiin, sillä Lucia-neidoksi valittu Siiri Huotelin on syntynyt Ruotsissa.

Perjantaina 13. päivä Mikkelin lukio julkisti perinteiseen tapaan Lucia-neitonsa.

Tuomiokirkon sali loisti kauniissa vastakohdassa harmaan ulkoilman kanssa.

Tunnelma oli rauhallinen, kun tuore Lucia-neito Siiri Huotelin käveli kavaljeerinsa Juho Wariksen sekä Tähtityttöjen saattelemana kohti alttaria.

Tilaisuuden juontajat, Mikkelin lukion abiturientit Antti Asikainen ja Akseli Iivonen, kertoivat juhlapuheessaan, että Lucia-neidon valinta on pitkä perinne Mikkelin lukiossa.

Perinnettä vietetään Sisiliassa vuosina 283—304 eläneen Lucian kunniaksi. Neito hylkäsi ylhäisen kosijansa, ja hänet mestattiin.

Myöhemmin pyhimykseksi julistettu Lucia oli omistanut elämänsä köyhien auttamiselle.

Valon juhlaa

Nykyisin Lucian päivää vietetään Pohjoismaissa valon juhlana, sillä talvipäivänseisaus, eli vuoden lyhyin päivä, sijoittui keskiaikaisen kalenterin mukaan joulukuun 13. päivään.

Tämän talven valon tuojana Huotelin säteili Lucia-neidon valkoisessa kaavussa, punaisessa vyössä ja kynttiläkruunussa.

— Lucia on iloinen, avoin ja ystävällinen. Siiri on tehnyt vaikutuksen ilopillerinä. Hän on kaikki huomioon ottava ja kohtelias, Waris kertoi Lucian kunniaksi pitämässään puheessa.

Waris toivoi, että Huotelin pystyisi esimerkillään kannustamaan myös muita.

— Koska tänään on perjantai 13. päivä ja vuoden synkin aika, tarvitsemme sinua tuomaan valoa ja onnea keskuuteemme. Älä ikinä lopeta hymyilemistä, Waris päätti puheensa.

Tämän jälkeen lukion poikakuoro kajautti ilmoille Lucia-laulun suomeksi ja ruotsiksi.

Laulu raikasi suomeksi ja ruotsiksi

Myös tuore Lucia-neito Tähtityttöineen lauloi joulun sävelmiä.

Huotelin lauloi ensimmäistä kertaa elämässään soolona myös ruotsiksi.

Musiikkia ja esiintymistä rakastavan Huotelinin kuulas, mutta kantava ääni herkistikin täyden kirkkosalin.

Tilaisuuden jälkeen Huotelin valitteli kuullensa laulussa jännityksensä, mutta uskoi Tähtityttöjen vakuutteluihin siitä, että kaikki oli mennyt loistavasti.

Kirkossa laulamista hän piti arvokkaana elämyksenä.

Tämän vuoden Lucia-valinta näyttikin osuneen nappiin paitsi Huotelinin laulutaidon ja valoisan persoonan, myös hänen ruotsalaisten juuriensa vuoksi.

— Luciana olo merkitsee tosi paljon, koska olen syntynyt Ruotsissa ja asuin siellä viisi vuotta, joten myös nämä perinteet ovat minulle tärkeitä.

Lauantaina 14.12.2019 kello 10.00 Lucia-neito Tähtityttöineen esiintyy Pohjola-Nordenin järjestämässä tilaisuudessa kauppakeskus Stellassa, jonka jälkeen he vierailevat kahdeksassa vanhainkodissa.