Pääministeri Antti Rinne peukuttaa keskustelua supermaakunnasta

Hallinto ei ole itsetarkoitus, vaan väline.

Tätä korosti pääministeri Antti Rinne (sd.), kun kuuli lauantaina Lappeenrannassa, mistä maakunnassa nyt pöhistään.

Kyse oli Puumalan kunnanjohtajalta lähteneestä ehdotuksesta, että Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kannattaisi harkita yhdistymistä Saimaan maakunnaksi.

Rinne ei suoraan ottanut kantaa siihen, olisiko liitos kannatettava ja voisiko valtio jopa tukea sitä rahallisesti.

— Mutta toimintamalli, jossa maakunnat itse miettivät ja hakevat ratkaisuja, on kannatettava. Jos alueet itse lähtevät selvittämään hallintorakenteen muutoksia, ilman muuta valtiovallankin on sellaiseen suhtauduttava vakavasti. Ei tarvitse edes hattu kourassa tulla, vaan jos täällä hoksataan, että on fiksua yhdistyä, katsotaan mitä valtio voi tehdä.

Rinne muistutti, että hallintouudistuksessa tärkeintä on saada sosiaali- ja terveyspalvelut toimimaan. Kaikki muu tulee vasta sen jälkeen.

— Maakunnista on keskusteltu, että osa niistäkin on liian pieniä tähän. SDP ja hallitus kannattaa isompia kokonaisuuksia sote-palvelujen tuottajina. Lapsia syntyy vähemmän ja väkeä on vähemmän. Tärkeää on elää ajassa ja toimia sen mukaan. Toki myös kumppanuushankkeita voi olla.

Itäradasta saadaan syyttää itseä

Siitä, ettei Kaakkois-Suomessa kovasti odotettu itärata lähtenyt etenemään samaan tahtiin Tampereen ja Turun suunnan ratojen kanssa, kaakossa saadaan Rinteen mukaan syyttää vain itseä.

— Turun suunta lähtee nyt nopeasti eteenpäin, koska sen linjauksesta oli yksimielisyys, samoin pohjoisen suunta. Jos kaakossa olisi päästy yksimielisyyteen linjauksesta, hankeyhtiö suunnittelua varten olisi jo olemassa täälläkin.

Rata kyllä tulee, Rinne vakuuttaa ja muistuttaa, ettei hän ole missään vaiheessa kannattanut mitään tiettyä reittiä, vaan ainoastaan itään suuntautuvaa rataa.

— Yrittäkää löytää kokonaisuus, joka vahvistaisi jotenkin jokaisen elinvoimaa, eli ottaisi huomioon olemassa olevat tie- ja vesiväylät, joita rata täydentäisi.

Parikkalan raja-aseman Rinne toivoo avautuvan kansainväliselle liikenteelle mahdollisimman pian. Savonlinnan seudulle liikenne tulee tuikitarpeeseen.

— Rakennusten korjaustarpeet ja tullin sekä rajavartiolaitoksen resurssit on kartoitettava mahdollisimman nopeasti.