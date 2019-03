Mikkelin vuokrataloyhtiö on pohtinut viiden kerrostalon kohtaloa viime syksystä saakka. Nyt talot on asetettu myyntiin yhtenä kokonaisuutena. Jos kauppa ei käy, talot puretaan.

Myynnin ohella toissijainen vaihtoehto on talojen purkaminen.



Mikkelin kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalo Oy on asettanut Ristiinan Pelloksen alueen viisi kerrostaloa myyntiin.



Mikalo Oy kaavaili Leppälaaksontien talojen kauppaamista jo viime syksynä, mutta asia jäi vielä harkintaan. Nyt yhtiö ilmoittaa myynnistä lehti-ilmoituksella.

Mikalo Oy:llä on Pelloksen Leppälaaksontiellä kaikkiaan 56 asuntoa yhteensä viidessä kerrostalossa.



Yhtiö pohti viime vuoden lopulla myyntiä tai jos myynti ei onnistu, talot aiotaan purkaa.

Taustalla on se, että Pelloksen vuokra-asunnot eivät tunnu kiinnostavan käytännössä ketään. Talot ovat olleet jo pitkään pääosin tyhjillään. Talot ovat kohtuukunnossa ja lämmöt päällä.



Yhtiön mukaan viiden kerrostalon paketista koituu noin 100 000 euron vuosikulut.

Viime vaiheessa taloissa on ollut vain muutama vuokralainen.



Mikalo Oy tarjotteli viime vuoden puolella asuntoja vuokralle erilaisin houkuttimin, muun muassa ilmaiskuukaudellakin, mutta yhtiön johdon mukaan kiinnostuneita vuokralaisia ei ilmaantunut.



Osasyy tähän on se, että Pelloksen alueella ei ole palveluja, ja asunnonhakijat tavoittelevat asuntoja mieluummin taajamista tai kaupungin keskustan alueelta palvelujen läheltä.

Talot myydään

tarjousten perusteella

Leppälaaksontien talot on rakennettu 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa Pelloksen tehtaan henkilökunnan asunnoiksi.



Huoneistoja on pienistä yksiöistä neljän huoneen yli 90 neliön asuntoihin. Talot on peruskorjattu 1990-luvun alkupuolella.



Kiinteistökokonaisuus päätyi aikoinaan Ristiinan kunnalle ja edelleen kaupungille vuonna 2013 kuntaliitoksen yhteydessä. Mikalolle talot siirtyivät vuoden 2014 alussa.



Lehti-ilmoituksen mukaan talot myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset voi jättää huutokauppa.com -sivustolla huhtikuun 21. päivään mennessä.



Tarjous on jätetty huutokauppasivulle 15. maaliskuuta. Ainakaan vielä maanantaina ei tarjouksia ole tehty.

Mikalo Oy kysyi viime vuoden lopulla emokaupungin kantaa Leppälaaksontien talojen myymiseen.



Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyi joulukuussa vuokrataloyhtiön esityksen kaupanteon aloittamisesta.



Toissijaisena vaihtoehtona myymiselle Mikalo harkitsee talojen purkamista. Purkaminen maksaa noin 400 000 euroa.



Yhtiö on tehnyt talokauppoja Pelloksella aiemminkin. Mikalo myi Pellokselta vuonna 2016 Karsikkoniementieltä kolme kerrostaloa, kaikkiaan 86 asuntoa.