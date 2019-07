"Tämä viikko on osoittanut sen, että Visulahdella on vankka asema perhematkailukentällä" — ensi kesälle puistoon on suunnitteilla kolme uutta vesipuistolaitetta

Puistonjohtaja Ville Asikainen on vesipuiston toiminnassa mukana aamusta iltaan koko kesän. Hän näkee läsnäolon tärkeänä nuorten työntekijöidensä kanssa.

— On helppo sitoutua siihen, että kun minä teen kaikkeni niin kaikki tekevät kaikkensa.

Asikainen on ollut poikkeuksellisen tyytyväinen kesätyöntekijöihinsä tänä vuonna. Hänen mukaansa Mikkelistä löytyy paljon innokkaita nuoria, joiden valmiudet asiakaspalvelutyöhön ovat kasvaneet hänen omaan sukupolveensa verrattuna.

Visulahden talvi oli Asikaisen mukaan ennätyksellisen hyvä. Hänen aikanaan ei ole koskaan aiemmin ollut talvimajoittautujia yhtä paljon. Siitä oli hyvä lähteä kevääseen. Alkukesän kelit sattuivat olemaan sen verran hyviä, että kaikki tapahtumat ylittivät Asikaisen odotukset.

Puistonjohtaja kuvailee kesäkuun olleen ”erittäin kova” Visulahden mittapuulla. Sen jälkeen heinäkuussa saapui kuitenkin pari viikkoa kestänyt kylmyysjakso, mikä söi vesipuiston kävijöitä.

— Vaikka olemme rakentaneet Visulahden huvipuistopuolta todella paljon, ihmiset mieltävät meidät edelleen vesipuistoksi. Siksi yritämme tällä hetkellä välittää viestiä siitä, että huvipuisto ei ole samalla lailla säiden armoilla kuin vesipuistopuoli.

Jaakko Avikainen Puistonjohtaja Ville Asikainen povailee lauantaista viikon kovinta päivää. Lauantaille lupaillaan yli 30 asteen helteitä.

Tasapainotaistelu

Viimeisen kolmen vuoden aikana alueelle on tullut kahdeksan uutta huvipuistolaitetta, jotka ovat Asikaisen mukaan monipuolistaneet Dinosaurian ilmettä.

Nyt Asikainen kertoo Visulahden taistelevan tasapainon puolesta.

— Meidän pitäisi saada kävijät jakautumaan tasaisemmin eri päiville. Esimerkiksi tällaisena helteisenä päivänä asiakkaita on 1500, joka on pienelle puistolle kova määrä. Viikon päähän on luvattu noin 15 astetta, jolloin ei saada edes 500 kävijää.

Asiakasmäärien jakautuminen paitsi helpottaisi puiston työntekijöiden toimintaa myös parantaisi palveluiden laatua. Helteet näyttäytyvät Visulahdessa ruuhkina.

— Tämä viikko on osoittanut sen, että Visulahdella on vankka asema perhematkailukentällä. Muilla huvipuistoilla kävijämäärien heilahdukset ovat olleet huomattavasti suurempia.

Asikaisen sanoin vesipuiston kesästä on tulossa ”ihan hyvä”. Tuloksellisesti viime kesän huippulukemiin ei päästä heinäkuun alun kylmyyden takia. Asikainen huomauttaa, että aurinkoisen ja sateisen viikon myyntiero on heinäkuussa yli 100 000 euroa.

— Ja sateisia viikkoja sattui nyt kaksi putkeen. Tällainen helteinen myyntiviikko kompensoi toisaalta erittäin paljon. Olemme päässet takaisin aallonharjalle, ja pahin stressi alkaa olemaan takanapäin.

Jaakko Avikainen Alisa Laamanen, 3, kertoi hänellä olleen kivaa Visulahdessa. Perhe käy vesipuistossa kerran kesässä.

Tiedossa kolme uutta vesipuistolaitetta

Muualla Euroopassa vesipuistokausi kestää 8 kuukautta, mutta Suomessa parhain kausi kestää vain kuusi viikkoa, jotka ovat vesipuistoille kriittistä aikaa. Visulahti elää säiden armoilla, ja kaikkein kovimmat paineet eletään kesäkuun puolivälissä. Silloin aletaan jännittämään heinäkuun säätiedotuksia.

Asikainen muistaa uransa vaikeimpana vuoden 2015 kesän, jolloin koko heinäkuu oli kylmä ja sateinen.

— Se oli koko alalle todella paha kesä. Jouduimme jännittämään elokuuhun asti, että pääsemmekö plussan puolelle. Siihen päästiin rimaa hipoen.

Kelien puolesta Asikaisella riittää vielä jännitettävää, sillä Visulahdessa kaavaillaan ensi kesälle vähintään kolmea uutta vesipuistolaitetta. Ensi vuodelle toivotaan myös uusia pomppulinnoja.

— Niitä rahoja tässä nyt leivotaan. Ainoa tavoitteeni on, että ne ovat ensi vuonna meillä. Muuhun en tyydy.

Asikainen kokee vesipuiston uudistumisen tärkeänä. Pitkällä tähtäimellä haaveissa siintää myös talvikauden kehittäminen.

— Leirintäalueelle on ollut pieni hotelli suunnitteilla. Lyhyen kesäkauden takia oheen voisi kehitellä talviurheilutekemistä, kuten hiihtolatuja.

Jaakko Avikainen Mikkelistä kotoisin oleva Maija Laukniemi ja vantaalainen Heidi Lybäck ovat viihtyneet vesipuistossa todella hyvin, ja tulisivat mielellään toistekin.

”Jokakesäinen perinne”

Helle on kuivattanut Visulahden leirintäalueen nurmikkoa, mutta puistonjohtaja Ville Asikaisen mukaan leirintämajoitukset ovat täyttyneet joka ilta.

Kuumana ja aurinkoisena torstaipäivänä Visulahden vesipuisto on pullollaan iloisia uimareita ja tyytyväisiä auringonottajia. Viikon pääpäiväksi on muodostumassa lauantai, jolle on luvattu 30 asteen hellelukemia.

Mikkeliläinen Maija Laukniemi kertoo tulleensa Visulahteen yhdessä vantaalaisen Heidi Lybäckin ja tämän lasten Christianin, Amandan ja Olivian kanssa.

— Ehdotin, että lähtisimmekö tänne, ja he olivat tietysti heti innoissaan. Lapset ovat olleet ihan liekeissä koko ajan, Laukniemi kertoo.

Laukniemen ja Lybäckin houkutteli vesipuistoon helteinen sää, mutta lapsia kiinnostivat erityisesti myös dinosaurukset.

— Erittäin positiivinen kokemus on ollut. Olemme käyneet ensin huvipuistolaitteissa kuten kuppikarusellissa ja nyt nautimme tästä vesipuistosta, Lyybäck sanoo.

Tomi Öster vietti tyttärensä Ellin kanssa visulahtipäivää vesiliukumäessä.

— Täällä pitää joka kesä käydä. Asumme Mikkelissä, joten puisto on lähellä ja lapset tykkäävät.

Myös Timo ja Mervi Laamasen perheelle vesipuistossa vierailu on jokakesäinen perinne. Heidän lapsensa Meiju, Alisa ja Miisa laskivat vesiliukumäestä vanhempien istuskellessa altaan vieressä auringonpaisteessa. Laamasten perhe kertoo viihtyneensä Visulahdessa hyvin.

Jaakko Avikainen Helteinen sää houkutteli Tomi ja Elli Österin laskemaan vesiliukumäestä Visulahdessa.

— Tämä on kesän parhaita päiviä, joten se on käytettävä, Timo Laamanen sanoo.

Helsingistä kotoisin olevat Risto ja Anna Kankaanpää ovat lastensa Lenin ja Stellan kanssa vierailemassa Mikkelissä appivanhempien mökillä Vatilassa. Vesipuistoreissulla on mukana myös lasten serkut. Perhe käy Helsingissä usein uimassa uimastadionilla, joka sijaitsee kätevästi kodin lähellä. Anna Kankaanpää sanoo, että he tulevat varmasti toistekin Visulahteen.

— Sää on juuri hyvä, enkä olisi yhdenkään lapsen kuullut valittavan kuumuudesta.