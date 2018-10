Mikkelin Exitus-livekauhutapahtuma myytiin loppuun — "Emme halua pilkata mielisairaalateemalla ketään"

Mikkelissä pyhäinpäivän viikonloppuna järjestettävä Exitus-livekauhutapahtuma on loppuunmyyty.

Mikkelin maalaiskunnan vanhassa kunnantalossa Otavankadulla järjestettävään elämystapahtumaan on tulossa 124 osanottajaa.

— Suosio yllätti. Teemme kolmen päivän aikana 62 kierrosta, jokaisella kierroksella on mukana kaksi osallistujaa. Kierroksille olisi ollut mahdollista lähteä yksinkin, mutta kaikki ilmoittautuneet halusivat mennä pareittain, sanoo Meri-Tuulia Manninen.

Manninen on yksi tapahtuman kolmesta järjestäjästä. Kaikki ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijoita. Tapahtuman suunnittelu on osa heidän opintojaan.

Kauhukierros sijoittuu kuvitteelliseen mielisairaalaan. Teema on pahoittanut joidenkin ihmisten mieliä. Asiaa on kommentoitu muun muassa Länsi-Savon mielipidepalstalla.

— Me emme halua pilkata tällä tapahtumalla ketään. Mielisairaala on kauhukuvastossa hyvin yleinen miljöö ja siksi se on myös meidän tapahtumamme paikka, selittää Manninen.

Manninen on iloinen siitä, että vastapainoksi tapahtumasta on tullut myös kannustavaa ja kiittävää palautetta.

— On kehuttu, että hienoa, että Mikkelissä järjestetään tällaistakin.

Manninen korostaa, että Exitus-tapahtuma on suljettu myös sen takia, ettei sillä loukattaisi kenenkään tunteita.

— Ymmärrän, että pyhäinpäivä ja Halloween herättävät ihmisissä tunteita. Ei kukaan hautausmaalle kynttilöitä vievä halua, että siellä liehuu kaiken maailman haamuja. Siksi meidän tapahtumamme on tiiviisti seinien sisällä, Manninen sanoo.

Exitus-livekauhutapahtuma on sallittu vain täysi-ikäisille. Tapahtuma on myös täysin päihteetön.

Manninen sanoo, että lopullinen lipputilanne tarkistetaan vielä keskiviikkona.

— Jos peruutuspaikkoja tulee, niistä tiedotetaan Facebook-sivuillamme.