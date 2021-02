Ajokeli aiheuttaa nyt runsaasti ongelmia Etelä-Savon liikenteessä – Päivystävä palomestari: "Jos ei ole hätää, pitää malttaa odottaa hinauspalvelua, eikä soittaa pelastuslaitokselle"

Sivuteillä riittää sohjoa sään lauhtumisen vuoksi. Osa teistä on taas hyvinkin liukkaassa kunnossa.

Etelä-Savon pelastuslaitos kehottaa autoilijoita nyt erityiseen varovaisuuteen paikoitellen haasteellisen tienpinnan vuoksi. Tiet ovat paikoitellen erittäin liukkaat tai sohjoiset.

Perjantaina on sattunut jo useita liikenneonnettomuuksia.

Jos liikkeelle on pakko lähteä ja kaikesta varovaisuudesta huolimatta silti päätyy penkkaan tai jää jumiin lumisohjoon, on Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävällä palomestarilla Eero Aholla yksi pyyntö.

– Jos ihmisiä tai eläimiä ei ole vaarassa, hinaustehtävä ei kuulu pelastuslaitokselle. Eli jos ei ole hätää, pitää vähän malttaa odottaa hinauspalvelua, eikä soittaa pelastuslaitokselle, Aho muistuttaa.

Erityisesti perjantaina päivystävän palomestarin puhelin on soinut tiuhaan, kun huonot ajokelit työllistävät myös hinauspalveluita.

Sivuteille on kertynyt sään lauhtumisen vuoksi sohjokerros, joka tekee etenemisestä haasteellista. Osa teistä taasen on luistelukunnossa, kun vettä on kertynyt jäisen tienpinnan päälle.

– On toki hyvä saada tietää, missä on liukasta, mutta tällä hetkellä sama tilanne vaikuttaa olevan kaikkialla, Aho toteaa.

Aho neuvookin mahdollisuuksien mukaan pysymään nyt kotona. Jos esimerkiksi töihin on pakko lähteä, kannattaa etenkin sivuteiden päässä asuvien tehdä etukäteen hieman maastotiedustelua. Jos autolla uskaltautuu puskemaan sohjoon, kannattaa siihen varata riittävästi aikaa.

– Ja jos jää kiinni, eikä ole hätää, niin sitten pitää vain odotella, Aho painottaa vielä.