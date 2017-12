Essoten perusterveydenhuollosta vastataan narkomaanien kokemaan: ”Meidän pitäisi olla neutraaleja” Essoten perusterveydenhuollon osasto 26:n osastonhoitajan Satu Pulkkisen korviin ei ole kantautunut valituksia korvaushoitoasiakkailta. Vesa Vuorela Kuvituskuva. Essoten perusterveydenhuollon osasto 26:n hoitohenkilökunta toteuttaa korvaushoidon lääkkeenjaon viikonloppuisin ja arkipyhinä, kun Mikkelin A-klinikka on kiinni.

Essoten ylilääkäri Hans Gärdström oli aikoinaan mukana suunnittelemassa korvaushoidon lääkkeenjaon toteuttamista viikonloppuisin Mikkelin keskussairaalassa. Tuolloin A-klinikkasäätiö järjesti hoitajille koulutuksen korvaushoidosta.

— Korvaushoitolaiset ovat ihmisiä siinä missä kaikki muutkin. Voi kuitenkin olla totta, että myös hoitopuolella on ihmisiä, joilla on ennakkoasenteita, vaikka meidän pitäisi olla neutraaleja, Gärdström sanoo.

— Jos kokee saaneensa huonoa kohtelua, ensin kannattaa puhua asiasta suoraan paikan päällä, jotta asiaa voidaan ruveta heti ratkomaan. Aina voi olla myös yhteydessä esimiehiin.

Pulkkinen korostaa, että A-klinikalla on vastuu korvaushoidosta ja hoitosuhteista.

— Osasto 26 toteuttaa lääkehoitoa A-klinikalta saatujen ohjeiden mukaan viikonloppuisin ja arkipyhinä. Hoitajilla ei ole muuta hoitosuhdetta korvaushoitopotilaisiin, Pulkkinen sanoo.

— En ole kuullut, että korvaushoitoasiakkaat kohtaisivat ongelmia juuri perusterveydenhuollossa. Ei sellaista voi yleistää.

— Lähtökohtaisesti jokainen potilas kohdataan yksilöllisesti — oli hän sitten syöpä- tai korvaushoitopotilas erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa

Päivystykseen päihdepotilaille oma linja

Mikkelin keskussairaalan päivystyksessä pyritään keväällä saamaan päihdeasiakkaiden hoito kuntoon. Tunnustusta saaneessa monitoimijapäivystyksessä aiotaan panostaa päihdetyöhön.

— Tavoitteena on tehdä päihdepotilaille oma prosessinsa päivystyksessä. Tiimissä olisi ammattilainen, joka osaa hoitaa päihdepotilaiden asiat. Kun päihteidenkäyttäjä tulee paikkaamaan haavansa, voisimme tunnistaa riskit ja hankkia hänen elämäntilanteeseensa apua päivystyskäynnin yhteydessä, Essoten päivystyspalveluiden ylilääkäri Santeri Seppälä kaavailee.

— Korvaushoitolaiset ovat erityisryhmä, joka vaatii oman osaamisensa.

Seppälän mukaan korvaushoidossa olevat käyttävät melko vähän päivystyspalveluita.

Seppälän mukaan huumeidenkäyttäjille ei anneta voimakkaita kipulääkityksiä päivystyksessä.

— Osa ottaa sen töykeänä kohteluna. Lääkkeiden antamista pyritään välttämään, koska taustalla voi olla päihdehakuisuutta ja mahdollisia myyntiaikeita. Ennen toisilta paikkakunnilta tulevat korvaushoitolaiset saattoivat hakeutua päivystykseen saadakseen lääkkeitä. Nyt meillä on Kanta-palvelut, mistä näemme heidän hoitonsa linjaukset, Seppälä selvittää.

Hän nostaa esille, että väkivallan riski hoitohenkilöstöä kohtaan päivystyksessä on lähes viikoittaista.

— Usein kyseessä on päihdepotilas. Poliisia ja vartijaa käytetään paljon apuna päihdepotilaiden kanssa. Kyseessä on molemminpuolinen huono kohtaaminen, johon on tarkoitus hakea kehitystä.