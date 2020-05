Maanantaina aukeavat kirjastot eivät ole vielä olohuoneita, muistutetaan Mikkelin seutukirjastosta – Katso tästä oman kirjastosi aukioloajat kesällä

Esimerkiksi Mäntyharjun kirjastossa avaamiseen on varauduttu laatimalla turvallisuussuunnitelma.

Mikkelin seutukirjasto aukeaa valtioneuvoston linjauksen mukaisesti rajoitetuin aukioloajoin maanantaista lähtien. Kirjaston palvelutarjonta ei vielä palaa normaaliksi ja kirjastoissa kehotetaan asioimaan mahdollisimman lyhyesti.

– Kirjaston omatoimiaika ei nyt ole käytettävissä. Kirjastossa voi asioida vain palveluaikana, Mikkelin seutukirjaston johtava palvelupäällikkö Pia Kontio toteaa.

Kirjastossa ei siis voi asioida omatoimisesti normaalien aukioloaikojen ulkopuolella kirjastokortin avulla toimivalla sisäänpääsyllä, sillä sitä ei voida nyt valvoa.

Kirjastossa on saatavilla asiakaspalvelua, mutta asiakkaita suositellaan hoitamaan asiointi sähköisesti, mikäli mahdollista. Kirjastossa on käytettävissä lainauksia ja palautuksia varten automaatit.

Maksut kirjasto suosittelee hoitamaan verkkokirjaston kautta tai kortilla. Aineistojen varaukset olisi hyvä tehdä verkkokirjastossa.

Käsidesiä on tarjolla

Kirjaston sisällä on tehty järjestelyjä hygienian ja riittävien turvavälien ylläpitämiseksi. Mikkelin seutukirjasto korostaa tiedotteessaan, että kirjasto ei poikkeusaikana ole se "olohuone", jossa voi viettää aikaa.

– Asiakkaille on tarjolla käsihuuhteen käyttömahdollisuus. Lisäksi lattiassa on opasteita turvavälien pitämisen helpottamiseksi, esittelee Kontio.

Siivousta on tehostettu ja lehtienlukualueilla on istumapaikkoja vähemmän. Lisäksi asiakastietokoneista käytössä on vain osa.

– Lukusalin paikkamäärän vuoksi olemme mahdollistaneet nyt sen, että aikakauslehtien uusimman numeron voi lainata kotiin kahdeksi viikoksi. Sanomalehtiä voi lukea edelleen vain kirjastossa, Kontio kertoo.

Lainausautomaattiin ei tarvitse koskea

Esimerkiksi Mäntyharjun kirjastossa avaamiseen on varauduttu laatimalla turvallisuussuunnitelma. Henkilökunta palvelee suojapleksin takaa ja lainaaminen sekä palauttaminen tapahtuu pääsääntöisesti automaateilla. Käsidesiä on tarjolla heti sisään tullessa.

– Lainausautomaatin näyttöön ei ole nyt välttämätöntä koskea. Lainaus alkaa asettamalla kirjastokortin automaatin alustalle ja lainaaminen myös lakkaa itsestään hetken käyttämättömyyden jälkeen, joten lopeta-näppäintäkään ei tarvitse nyt painaa, kirjastolta ohjeistetaan tiedotteessa.