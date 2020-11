Mikkelin joulunavaukseen voi osallistua tänä vuonna virtuaalisesti. Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei toteuttavat yhteistyössä joulunavauksen live-lähetyksenä lauantaina 5. joulukuuta kello 12 alkaen, kertoo Mikken toiminnanjohtaja Kati Häkkinen.

Livelähetyksestä tiedotetaan lisää ensi viikolla. Todennäköisesti lähetys esitetään sekä Miksei Mikkelin että Channel Mikkelin Youtube-kanavilla.

Länsi-Savo uutisoi torstaina Mikkelin perinteisen joulunavauksen peruuntumisesta. Päätös perustui Essoten ohjeistukseen, jonka mukaan yhteen paikkaan kokoontumista tulee koronatilanteen takia välttää sekä aluehallintoviraston (avi) ohjeistukseen tapahtumajärjestäjille.

Mikkelin joulutori järjestetään kuitenkin normaalisti 7.–22. joulukuuta ja osa joulunavauksen peruuntuneista esityksistä siirretään joulutorin yhteyteen.

– Emme voi mainostaa tapahtumaa, mutta perinteinen joulukauppa torin pinnassa saa jatkua normaalisti, ja tähän luetaan myös joulutori. Avin tulkinnan mukaan tori on kauppapaikka, jonka vuoksi tori- ja markkinatoiminta on normaalia kauppatoimintaa. Yhteen kokoontuminen ja esitysten markkinointi eivät koronatilanteen vuoksi ole kuitenkaan sallittua, Häkkinen selventää.

Hän kehottaa seuraamaan Mikkelin joulutorin Facebook-sivulta pop up -tyylisesti toteutettavaa ohjelmaa.

Essote ja Mikke ovat luoneet Mikkelin joulutorille turvallisuusohjeistuksen.

Ennen joulua torilla nähdään Naisten messut lauantaina 28. marraskuuta. Myös Mikkelin kaupungin jouluvalot syttyvät samana viikonloppuna. Saimaa-ilmiön tapahtumakontissa on erilaista ohjelmaa 7.–13. joulukuuta.

– Saimaa-ilmiön tapahtumakontissa on luvassa pääasiassa päivittäisiä keskustelutilaisuuksia. Luvassa on ehkä myös pop up -tyyppistä myyntitoimintaa, Häkkinen paljastaa.