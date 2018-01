”Suorastaan liikuttavaa”, sanoo Niinistö menestyksestään – Ja valmistautuu juhlimaan korttipelillä Jenni Haukion ja tämän äidin kanssa Presidentti Sauli Niinistö kertoo, että illan juhlinnassa on tiedossa huutomarjapussin peluuta rouva Jenni Haukion ja hänen äitinsä seurassa. Timo Korhonen AOP

Kyllähän se tuntuu, se on suorastaan liikuttavaa, vastasi presidentiksi suoraan ensimmäisellä kierroksella valittu Sauli Niinistö ensimmäisistä tunnoistaan vaali-iltana.



Kotona hän kertoo vaali-iltaa seurattavan sohvalla television ääressä.



Ilta jatkuu vaalivalvojaisten jälkeen juhlimalla – korttipelin parissa.



— Paljastan tässä nyt sellaisen salaisuuden, että meillä on Jennin vanhemmat vieraana. Pelaamme korttia, huutomarjapussia, hänen äitinsä kanssa.



Vastavalittu presidentti lupaa kansalle lisää samaa, jota on nähty aiemmalla presidenttikaudella.



—Mihinkään itsetarkoituksellisiin muutoksiin en aio ryhtyä. Pitää toki seurata maailmaa ja mitä muutoksia siitä sitten seuraa.



Kuuden vuoden kausi alkaa ensi torstaina, kun presidentti antaa juhlallisen vakuutuksensa eduskunnalle. Nato-jäseneksi hakemisen Niinistö ei näe olevan keskustelun kohteena seuraavana presidenttikautenaan.

