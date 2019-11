Opposition mukaan hallituksen asema on nyt kiinni keskustasta, eli siitä, antaako keskusta luottamuksen pääministerille. Perussuomalaisten Ano Turtiainen sanoo, että omistajaohjausministerin erolla suojellaan pääministeriä.

Etelä-Savon oppositiokansanedustaja Antti Häkkänen (kok.) sanoo, että pääministeri Antti Rinteen (sd.) on Postin työmarkkinaselkkauksen ja kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) tapauksen vuoksi arvioitava myös omaa asemaansa.

Sama sanoo myös toinen eteläsavolainen oppositiokansanedustaja, perussuomalaisten Ano Turtiainen.

Häkkäsen mukaan tilanne lähentelee sitä, että Rinteen on arvioitava eroa, sillä kyse on nyt hallituksen ja ennen muuta Rinteen luottamuksesta.

— Ilmeistä on, että ainoa vaihtoehto luottamuksen palauttamiseksi on Rinteen ero

— Luottamus hallitusta ja pääministeriä kohtaan ei palaa ilman, että Rinne eroaa, sanoi Häkkänen perjantaina iltapäivällä.

Rinne järjesti perjantaina puolen päivän jälkeen tiedotustilaisuuden, jossa hän kertasi Postin työmarkkinakysymystä ja Paateron eroa.

Paatero jätti perjantaina eroilmoituksensa ja vetäytyi sairauslomalle.

Tilanne eduskunnassa oli perjantaina iltapäivällä Rinteen tiedotustilaisuuden jälkeen poikkeuksellisen kuuma.

Häkkäsen mukaan tilanne elää perjantaina ”tunti tunnilta”. Hänen mukaansa perjantaina ja viikonlopun aikana ”voi tapahtua vielä mitä tahansa”.

Rinne ei ole näillä näkymin puhunut totta eduskunnan edessä. — Antti Häkkänen

— Pysyykö hallitus pystyssä, se jää nähtäväksi.

Eduskunta käsittelee ensi tiistaina hallitukselle jätettyä välikysymystä. Keskiviikkona välikysymyksestä äänestetään.

Häkkäsen mukaan koko asia kiertyy siihen, mitä Rinne sanoi torstaina eduskunnassa Postin tapauksesta ja Paateron liittymisestä tapaukseen.

— Rinne ei ole näillä näkymin puhunut totta eduskunnan edessä. Se on koko asian ydinkysymys.

— Posti on nyt vain esimerkki, yksittäinen asia, jonka yhteydessä pääministeri on toiminut noin. Se on isompi asia kuin Postin työmarkkina-asia.

Häkkäsen mukaan Rinne on ollut ”korviaan myöten” syvällä Postin palkkaneuvotteluissa, joka on puhtaasti työmarkkinoiden oma asia.

Vesa Vuorela Antti Häkkäsen mukaan pääministeri Antti Rinteen tulee arvioida myös omaa asemaansa.

Hallituksen jatko on Häkkäsen mukaan kiinni nyt keskustasta.

Keskusta kävi omaa kokoustaan perjantaina iltapäivällä. Koolla eduskunnassa olivat myös vihreät.

— Keskusta on nyt avainpaikalla eli tuleeko keskustalta edelleen luottamus pääministerille ja hallitukselle, sanoo Häkkänen.

Eduskunnan käytäväpuheiden mukaan keskustan edustajat muistelivat perjantaina vastaavaa tapausta, jossa Anneli Jäätteenmäki (kesk.) joutui jättämään pääministerin paikan.

Myös Jäätteenmäen tapauksessa arvioitiin sitä, onko eduskunnassa puhuttu muunneltua totuutta.

Turtiainen sanoi perjantaina iltapäivällä, että ”jotain tämän suuntaista oli odotettavissa”.

Hänen mukaansa puolueella ei ollut perjantaina ryhmäkantaa, vaan iltapäivän kuluessa yksittäiset edustajat arvioivat tilannetta.

— Varmaan perjantaina illan mittaan ryhmän kanta muotoutuu. Olemme pohtineet sitä, ryhdytäänkö vaatimaan hallituksen eroa.

Turtiaisen mukaan Rinteeltä menee uskottavuus, jos hän jää valheesta kiinni.

— En mene sanomaan sitä, onko Rinne puhunut totta vai ei, mutta SDP:n ympärillä on paljon muutakin. Näen tilanteen niin, että Rinteen nahkaa suojellaan Paateron erolla.

Kimmo Brandt/compic Kaakkois-Suomen vaalipiirin kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (keskellä) jättää eduskunnan ministeriaition.

— Pääministerin olisi pitänyt viheltää peli poikki Postin kysymyksessä jo aikaisemmin, eikä antaa asioiden mennä näin pitkälle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan ”pääministeri ei voi valehdella yleisölle ja eduskunnalle”.

Jos Rinne on valehdellut, hänen on erottava, kirjoitti Halla-aho perjantai-iltapäivän twiitissään (IS 29.11.)