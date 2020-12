Koronankestävien ideoiden etsintä Mikkelin seudulta tuotti tulosta: kokeiluun muun muassa ruuhkamittari ja verkkoleiri lapsille

Kuusi yritystä on valittu jatkoon koronankestävien ideoiden avoimessa kilpailussa, jonka Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy järjesti marras-joulukuussa.

Kuuden yrityksen kanssa solmitaan yhteensä 35 000 euron arvoiset kokeilusopimukset, kun ideat siirtyvät kokeiluvaiheeseen.

Miksei järjesti kilpailun, koska se arvioi koronapandemian luovan tarvetta uudenlaisille liiketoimintamalleille.

Kaksi kymppitonnin sopimusta

Ehdotuksia tuli 11. Palkitut julkistettiin perjantaina.

Mikkeliläisen Fluxi Oy:n kanssa tehdään 10 000 euron kokeilusopimus ruuhkamittarin koekäyttämisestä muutamassa mikkeliläisessä liikkeessä. Ruuhkamittari perustuu liikkeiden sisääntulo- ja poistumisteillä olevaan konenäköön. Mittarilla on tarkoitus välittää tietoa asiakkaille turvallisista asiointiajoista.

Myös Kotimaan Valoenergia Oy sai 10 000 euron sopimuksen kehittämänsä Verkkoleiri.com-palvelun kokeiluun. Verkkoleirin on tarkoitus tarjota ennen kaikkea lapsille turvallinen ja interaktiivinen oppimis-, harraste- ja viihdeympäristö.

Pohjolan Villit Oy testaa 6 000 euron palkinnolla Keikka-palvelua. Se on digitaalinen palvelu työntekijän ja työn hakuun sekä keskinäisen vuorovaikutuksen helpottamiseen. Kehitystyössä on pelillistetty työpaikkojen hakemista. Sovellusta on tarkoitus kokeilla 3–5 työnantajan kanssa.

Wuudis Solutions Oy ryhtyy 5 000 euron kokeilusopimuksella edistämään metsäpalveluiden käyttöä etänä. Tavoitteena on kiihdyttää paikallisen metsäpalvelualan toimintaa myös korona-aikana ja parantaa metsänomistajien metsänhoitomahdollisuuksia.

Noblecat Oy selvittää 2 000 euron sopimuksen vauhdittamana kolmiulotteisen oppimisympäristön hyödyntämismahdollisuuksista kuljetusalan koulutuksessa.

City in a Box Oy:n kanssa on tehty 2 000 kokeilusopimus Saimaa-lahjavihkosta, joka toimisi maksuvälineenä paikallisiin erilaisiin elämyksiin.