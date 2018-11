Etelä-Savon sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Essote tavoittelee Etelä-Savoon mallia, jossa maakunnan tekonivelleikkaukset voitaisiin hoitaa yhteistyössä Essoten, Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin ja tamperelaisen erikoissairaala Coxan kesken.

Essote on tehnyt alustavia tunnusteluja asiasta Coxan suuntaan. Coxa on Suomen ainoa tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala.

— Olemme käyneet johtajaylilääkäri Jarmo J. Kosken kanssa kertaalleen keskustelemassa Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikaisen kanssa ja sopineet, että keskusteluja jatketaan marraskuussa. Sen kummemmasta ei toistaiseksi ole kysymys, sanoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden keskinäinen vääntö työnjaosta on viime kuukausina kulminoitunut tekonivelleikkauksiin.

Sosterissa olisi haluttu, että maakunnan tekonivelleikkaukset keskitetään Savonlinnaan.

Essote ei tähän suostunut, koska Mikkelin keskussairaalan päivystyspalvelut haluttiin turvata.

Vastavetona Sosteri solmi syyskuussa aiesopimuksen Coxan kanssa. Sopimuksessa linjattiin, että Coxa voisi aloittaa tekonivelleikkaukset Savonlinnan keskussairaalassa mahdollisesti jo ensi vuonna. Sosteri on siis käytännössä ulkoistamassa tekonivelleikkauksensa Coxalle.

Laajemmin asiassa on kyse keskittämisasetuksesta. Siinä linjataan periaatteessa, mikä sairaala tekee mitäkin.

Keskittämisasetuksen mukaan polven ja lonkan tekonivelleikkauksia voi tehdä vain sairaalassa, jossa niitä kertyy vuodessa 600.

Savonlinnassa jäädään nyt puoleen tästä ja Coxa-yhteistyöllä niitä on ajateltu saatavan toinen mokoma lisää.

Mikkelissä arvioidaan, että keskussairaala pystyy vaaditun 600 leikkauksen kriteerit ensi vuonna täyttämään.

Kortelainen korostaa, ettei Essoten ja Coxan keskusteluissa ole kyse siitä, että Mikkelistä haluttaisiin heitellä kapuloita Sosterin ja Coxan yhteistyökuvioiden rattaisiin.

— Haluamme olla keskusteluissa mukana. Sosterissa asia on hyvin tiedossa. Coxan puoleltakin on esitetty toivomus siitä, että Etelä-Savoon saataisiin aikaan yhteistyökuvio, jossa he voisivat toimia sekä Essoten että Sosterin kanssa, Kortelainen sanoo.

Coxan toimitusjohtaja Martikainen kommentoi asiaa Länsi-Savossa 12. syyskuuta:

— Toivomme myös mikkeliläisiä keskustelupöytään, koska haluamme viedä keskittämisen sanomaa eteenpäin. Jos jokin yhteinen ratkaisu vielä löytyisi Etelä-Savossa, toivoi Martikainen tuolloin.

Coxan pääomistajat ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki.