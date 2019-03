Mikkeliläisen taksiyrittäjä Antti Ollikaisen työ on yllätyksiä täynnä — Kerran asiakas jätti takapenkille oksennuksella kuorrutetun kebabin

Taksiyrittäjä Antti Ollikainen, onko sinulla ammattitauteja?

— Istumatyössä selkä ja hartiat ovat aika kovilla. Vuorotyön sovittaminen arkeen on välillä säätämistä ja taiteilua. Viikonloppuöitä tulee tehtyä nykyään harvemmin, niihin minulla on renki.

On nähty käsiaseita, vesureita ja vaikka mitä asiakkaalla. — Antti Ollikainen

Mitä kuuntelet radiosta?

— Asenne on rock! Kanavien soittolistat alkavat olla kyllä jo aika lailla kuunneltuja. Äänikirjat ovat hyviä. Niistä tykkään varsinkin, jos pitää ajaa pitempi matka.

Miten päädyit alalle?

— Tämä on ala, jolle jokainen jollain tavalla ajautuu. Minun piti alun perin olla vain yksi kesä ja tehdä sitten jotain muuta, mutta tällä tiellä olen ollut 14 vuotta.



— Välillä olin tosin kolme vuotta poissa näistä hommista. Muutin silloisen tyttöystävän, nykyisen vaimon kanssa Prahaan, jossa olin töissä amerikkalaisen öljy-yhtiö Exxon Mobilin asiakaspalvelijana. Kuopiossa helmikuussa 2014 kävin yrittäjäkurssin ja sain taksiluvan lokakuussa.

Harmittaako jokin asia työssäsi?

— Työpäivät ovat aika pitkiä, 10–12-tuntisia. Se ei varsinaisesti harmita, mutta on kieltämättä välillä raskasta

Entä koko alalla?

— Viime vuonna voimaan tullut lainsäädännön muutos harmittaa siinä mielessä, että olisin ollut vanhan lainsäädännön kannalla. Silloin olisi voitu paremmin turvata se, että jokaisella paikkakunnalla olisi taksi saatavilla ympäri vuorokauden.



— Uuden lainsäädännön myötä muun muassa päivystysvelvollisuus poistui. On paikkakuntia, joilla yöaikaan ei takseja ole saatavilla.

Mikä on erikoisinta, mitä taksissasi on tapahtunut?

— Kaikenlaista on vuosien mittaan sattunut. On nähty käsiaseita, vesureita ja vaikka mitä asiakkaalla. Joskus on tullut kyytiin asiakas, jonka omainen on kuollut puoli tuntia aiemmin. Jossain määrin rajujakin juttuja, joita tulee jälkeenpäin mietittyä. Työn juju sekä hyvässä että pahassa on, että koskaan ei voi tietää, mihin seuraava kyyti johtaa ja mitä voi käydä.

— Vuosia sitten tuli aamuyöstä kyytin nuori nainen mukanaan pizzalaatikko ja kebablaatikko. Perille päästyään asiakas maksoi kyydin ja poistui ulos. Huomasin, että kebablaatikko oli jäänyt takapenkille.



— Avasin ikkunan ja huusin perään, että kebabit jäi tänne. Nainen huikkasi kylmänviileästi, että "en minä sitä voi syödä kun kaverini oksensi siihen”, ja poistui sisälle. En tiedä, mistä syystä kuitenkin oli ottanut laatikon mukaan.

Onko joskus pelottanut?

— Viinalla itsensä sekaisin juoneiden kanssa tulee pääsääntöisesti jotenkin toimeen. Mutta jos on vedetty jotain muuta, asiakkaat voivat olla aika arvaamattomia.



— Autossa on hätätangentti, jota painamalla menee auton reaaliaikainen sijainti taksikeskukseen, joka tekee tarvittavat toimenpiteet avun hälyyttämiseen. Liikaa ei voi pelätäkään. Eihän tätä työtä silloin voisi tehdä. 99 prosenttia kyydeistä menee aina ihan hyvin.