"Ruoka-apu on minulle erittäin tärkeä", kertoo kuusikymppinen mikkeliläisnainen – Mikkelin seudulla ruoka-apua jouduttiin hakemaan viime vuonna kymmeniä tuhansia kertoja, ja määrä kasvaa edelleen

On torstai-iltapäivä, ja Mikkelin Laajatuvan ruokapöydät ovat täynnä. Mikkelin Viadia on alkanut tarjota kerran viikossa koulujen hävikkiruokaa Laajalammen uudella asukastuvalla, ja nyt on menossa talven toinen yhteisruokailu. Paikalla on Laajalammen asukkaita ja Viadian asiakkaita.