Hirvensalmen viime vuodesta tuli ennakoitua parempi – Investointeja tehtiin aiempaa enemmän ja silti kertyi ylijäämää

Hirvensalmen kunnan viime vuoden tilinpäätöksestä tuli merkittävästi parempi kuin mitä talousarviossa suunniteltiin. Näin toteaa kunnanjohtaja Seppo Ruhanen katsauksessaan Hirvensalmen vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Kunnan tilinpäätös osoittaa viime vuodelle noin 981 270 euroa ylijäämää.

Vuosikate on noin 695 120 euroa eli noin 325 euroa per asukas, ja sillä on pystytty kattamaan sekä suunnitelman mukaiset poistot että ylimääräiset noin 45 810 euron romutuspoistot. Vuonna 2018 vuosikate oli 807 euroa asukasta kohden.

Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2019 tilinpäätöstä kokouksessaan maanantai-iltana.

Aiempaa enemmän investointeja

Vuonna 2019 kunta investoi edellisvuotta enemmän. Vuoden investoinnit olivat 0,65 miljoonaa euroa, kun taas vuoden 2018 investoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa. Eniten investoitiin Pitäjäntien rakentamiseen, Pitäjäntien vesihuoltolinjan korjaukseen ja Elomaan koulun pihan liikuntapaikan rakentamiseen.

Uutta lainaa kunta ei vuoden 2019 aikana ottanut. Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa 78 euroa asukasta kohden, kun taas vuotta aiemmin sitä oli ollut 139 euroa asukasta kohden. Vuoden 2019 aikana lainoja lyhennettiin noin 133 330 euroa.

Eniten päänvaivaa kuntataloudelle aiheutti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannosta vastaava Essote. Sote-kuntayhtymä ylitti vuonna 2019 talousarvionsa ja aiheutti ongelmia jäsenkuntiensa taloudelle. Hirvensalmelle koitunut lisälasku ylitti talousarvion mukaisen kuntaosuuden yli 600 000 eurolla. Lisäksi Hirvensalmen vastuulle tulee noin 100 000 euroa Essoten alijäämästä.