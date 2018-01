Arkistosta: Pieksämäellä on annettu sodanjulistus Pieksämäen kaupunginjohtaja Tapio Turunen on eroamassa. Länsi-Savon toimittaja Arja Reinikainen kirjoitti Pieksämäen ongelmista viime marraskuussa. Arja Reinikainen

Maanantaisen uutisen mukaan Pieksämäen kaupunginjohtaja Tapio Turunen on eroamassa. Länsi-Savon toimittaja Arja Reinikainen kirjoitti Pieksämäen ongelmista jo viime marraskuussa. Alla oleva juttu on julkaistu Länsi-Savossa 2.11.2017.



Pieksämäen kaupungin johdon ja luottamushenkilöiden tulehtuneet välit ovat johtaneet avoimeen sodanjulistukseen. Kaupunginhallitukselta kirjallisen varoituksen saaneet viranhaltijat harkitsevat vakavasti luottamushenkilöitä koskevan tutkintapyynnön jättämistä poliisille.

Viime valtuustokaudella välit kiristyivät entisestään Hiekanpään yläkoulun suunnittelun yhteydessä.

Tutkintapyyntö ei kaupunginjohtaja Tapio Turusen mukaan koske ainoastaan kaupunginhallituksen päätöstä kirjallisten varoitusten antamisesta vaan koko Hiekanpään koulun 1,5 vuotta kestänyttä suunnitteluprosessia.

Turusen lisäksi kirjallisen varoituksen ovat saaneet entinen sivistystoimenjohtaja Kari Koistinen, entinen kiinteistöpäällikkö Reijo Raitio ja hallintopäällikkö

Ulla Nykänen.

Turunen, Koistinen ja Raitio eivät saapuneet heille varattuun kuulemistilaisuuteen vaan laativat yhteisen kirjallisen selvityksen Hiekanpään koulun suunnitteluun liittyvistä toimistaan. Myös Nykänen selvitti osuutensa asiaan kirjallisesti.



Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Arto Sepposen (kesk.) mukaan selvityksistä ei ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella viranhaltijoille olisi pitänyt antaa varoitukset. Hän pitää kaupunginhallituksen päätöstä kuntalain vastaisena.

Vuoden 2015 tilinpäätös on edelleen hyväksymättä Hiekanpään koulun suunnitteluepäselvyyksien vuoksi.

Sepposen mukaan tilinpäätöksen hyväksymättä jättämiseen ja vastuuvapauden epäämiseen ei valtuustolla ole aseita tähän mennessä tehtyjen selvitysten perusteella. Tarvitaan järeämpiä ammuksia, ja niitä voisivat Kuntaliiton entisen johtavan lakimiehen Heikki Harjulan mukaan olla korvausvaatimusten esittäminen tai rikossyytteen nostaminen.

Aika riittävien epäämisperusteiden keräämiseen taitaa käydä vain vähiin, sillä vuoden 2015 talousarvion hyväksyminen Hiekanpään koulun suunnittelun osalta on valtuuston käsiteltävänä 13. marraskuuta.

Pihlajalinna ja Hiekanpää

Kaupungin johdon ja luottamushenkilöiden välit eivät Pieksämäellä ole olleet aikoihin kunnossa. Epäluottamuksen juuret ovat muutaman vuoden takaisessa päätöksessä, jossa Pieksämäki oli lähellä yksityistää peruspalvelunsa Pihlajalinna Oy:lle.

Viime valtuustokaudella välit kiristyivät entisestään Hiekanpään yläkoulun suunnittelun yhteydessä. Päätöksenteko alkaneella valtuustokaudella ei ole ainakaan yhtään helpompaa.



Sekä sosiaalidemokraattien että keskustan rivit ovat jakautuneet selkeästi kahteen leiriin. Keskusta on valtuustossa nimellisesti vielä yhtenäisenä ryhmänä, mutta Pieksämäen demareilla on valtuustossa neljä paikkaa ja SDP Pieksämäellä viisi paikkaa.

Äänestystilanteessa Pieksämäen demareilla on vahva asema vasemmistoliiton, kristillisten ja perussuomalaisten kanssa solmitun vaaliliiton ansiosta.



SDP Pieksämäki puolestaan on vaaliliitossa kokoomuksen ja vihreiden kanssa.

Keskusta on valtuustossa toiseksi suurin puolue, mutta sen asema ei ole niin vahva kuin voisi luulla. Hiekanpää on onnistunut hajottamaan keskustan rivit, mikä näkyi selvästi kaupunginhallituksen päättäessä kirjallisten varoitusten antamisesta.

Sepposen esitys hävisi niukasti, kun Sinikka Riipinen (kesk.) esitti ja sai esityksensä taakse toisenkin keskustalaisen Kalevi Kaasisen. Esitys sai taakseen ennakkoasetelman mukaisesti myös perussuomalaisten, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat.

Selvää lienee, että Hiekanpään Iglu-nimellä tunnettu yläkoulu jää historiaan Pieksämäen kalleimpana hankkeena. Hanke ei edennyt suunnittelijan työpöytää pidemmälle, ja rahaa paloi miljoona euroa.

Kaikkia laskuja ei ole kuitenkaan vielä maksettu. Toistaiseksi on auki muun muassa se, kuinka paljon Arkkitehtitoimisto Lundén vaatii korvauksia suunnittelusopimuksen yksipuolisesta irtisanomisesta. Pieksämäen kaupunki on tarjonnut korvaukseksi 80 000 euroa, mutta on vetänyt tarjouksensa takaisin.

Pahimmassa tapauksessa korvaussumma joudutaan ratkomaan oikeudessa.

Lähiaikoina Pieksämäen päättäjille esitellään kuopiolaisen arkkitehtitoimiston laatima uusi suunnitelma. Tavoitteeksi on asetettu, että Hiekanpään kampusalueella päästää viettämään uuden koulun vihkiäisiä vuonna 2020.

Uusi Kittilä?

Vuosien riitely ja mahdolliset tulevat poliisitutkinnat eivät suinkaan ole omiaan parantamaan Suomen surkeimman kaupungin leimaa kantavan Pieksämäen mainetta. Kuten muissakin Etelä-Savon kunnissa, Pieksämäellä väki vähenee ja ikääntyy.

Kaupungin kehittämisen kannalta kaikki uudet asukkaat ja ennen kaikkea työpaikat olisivat tarpeen. Pieksämäki — uusi Kittilä, ei ole päivän houkuttelevin mainoslause.

arja.reinikainen@lansi-savo.fi