Kysyimme gallupissa, mitä autoilijat tuumaavat Mikkelin keskustan rakennustöistä — "Tarkkaavaisuutta ajaminen vaatii enemmän kuin aiemmin"

Mikkelin Keskussairaalan pihan pysäköintipaikat ovat kuumentaneet tunteita.

Maakunnan takseille varattu alue on sakkorysä.

Pysäköinninvalvojat jakavat jatkuvasti rikemaksuja, kun autoilijat eivät huomaa lisäkilpeä.

Gallupissa kysyimme, mitä mieltä Mikkelissä liikkuvat kulkijat ovat rakennustöistä.

Tero Kekkonen Haukivuorelta sanoo, ettei keskussairaalan laajennus ole hänen liikkumistaan Mikkelissä häirinnyt.

— Pari kertaa viikossa täällä käyn. Parkkipaikka on aina löytynyt. Sairaalan rakennustyöt eivät ole omaa ajoa vaikeuttaneet, mutta sairaalassa sisäänkäyntiä on joskus saanut etsiä, kun pääaula on purettu, kertoo Tero Kekkonen.

Haukivuorelainen Tero Kekkonen käy Mikkelin keskustassa pari kertaa viikossa.

Joroislainen taksiautoilija Jaana Kuivalainen suhtautuu tyynesti rakennustöiden kaventamiin katuihin.

— Kuuluu asiaan, että isojen rakennustöiden ajaksi katuja kavennetaan ja liikkuminen hankaloituu. Toki liikenne voi olla tukkoista.

— Ajan Mikkelissä lähes päivittäin. Liikennemuutokset ehtivät tulla tutuiksi. Tarkkaavaisuutta ajaminen vaatii enemmän kuin aiemmin. Kun Vanhan sakastin suunnasta tulee sairaalaan, Porrassalmenkatu ensin kaventuu ja kääntyminen sairaalaan tulee yllättäen, Jaana Kuivalainen sanoo.

Pertti Lampinen on mikkeliläinen paluumuuttaja. Hän palasi Mikkeliin parin kymmenen vuoden poissaolon jälkeen.

— En koe nyky-Mikkelissä liikkumista mitenkään hankalaksi rakennustöiden takia. Parkkipaikkakin löytyi aamulla helposti. Varmasti sairaalan remontti ja pian alkava viljasiilon purku voi joitakin autolla liikkujia haitata.

— Liikun keskustassa autolla aika normaalisti. Liikkuminen on minusta sujunut ihan mallikkaasti. Mikkelissä on tarjolla vaihtoehtoisia katuja, jos joku katu töiden takia suljetaan, Pertti Lampinen sanoo.

Pertti Lampinen on paluumuuttaja, eikä koe nyky-Mikkelissä liikkumista hankalaksi.

Mäntyharjulainen Launo Malinen linja-autonkuljettajana odottaa, miten viljasiilon purkutyöt heijastuvat bussilla ajoon.

— Kun ensi viikolla työt alkavat, ennen ajoonlähtöä pitää perehtyä rajoituksiin ja kadunpätkien sulkemisiin. Loma-aikana henkilöautolla liikkuminen on sujunut hyvin. Linja-autokuskina kuitenkin toivon, että väylät olisivat riittävän leveitä. Nyt ne eivät aina ole.

— Esimerkiksi asuntomessualueen läpi bussilla on hankalaa ajaa. Savilahden sillan remontti hidastaa liikennettä. Meillä on kuitenkin ajoaikataulut, joita kuljettajan on noudatettava. Asiakas ei aina ymmärrä myöhästymisiä, Launo Malinen sanoo.