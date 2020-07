Karavaanariharrastuksen kasvu on pelastanut leirintäalueet koronakesänä – Ihmiset soittelevat ja kyselevät, että onko meillä tilaa, Juva Campingin Risto Hämäläinen kertoo

Leirintäalueiden suosio on kasvanut kotimaanmatkailijoiden parissa. Asiakaskunta on monipuolistunut. Kävimme tutustumassa leirintäalueisiin Juva Campingissä ja Visulahdessa. Kohtasimme muun muassa Håkan Lindenin, joka on tyypillinen karavaanari.