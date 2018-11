Kesä palaa Mäntyharjun asemalle viikon päästä — Illuusion saa aikaan valoteos

Mäntyharjussa asuva valotaiteilija Spirit of the Forest alias Antti Arosanervo herättää Mäntyharjun juna-aseman ympäristön henkiin valoteoksella yhdeksi viikonlopuksi.

Asemarakennus ympäristöineen on valaistuna perjantaista sunnuntaihin 16.-18.11.2018 klo 16-21.30.

Teos on väliaikainen ja Arosanervo on suunnitellut sen nimenomaan aseman ympäristöön. Valojen avulla syntyy mystinen illuusio kesästä perhosineen ja valaistune puineen. Myös asemarakennuksen sisällä näyttäisi olevan elämää.

— On hienoa, että voimme esitellä paikkakuntalaista osaamista. Toivomme myös, että teoksella voimme kiinnittää Savon radalla matkustavien huomion hetkeksi ulos, asemanympäristöön ja Mäntyharjuun pienen junanpysähdyksen aikana. Asukkaille tarjoutuu hyvä syy tehdä iltalenkki vaikka Asemanlammen ympäri, iloitsee kunnan kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky.

Antti Arosanervo on tehnyt töitä valoilluusioiden parissa Spirit of the Forest -nimellä vuodesta 2014 lähtien.

— Olen aloittanut valo- ja lavaste-urani Flowers of Lifessä valo- ja lavaste-teknikkona kierrellen pitkin Eurooppaa sekä aina Etelä-Afrikkaa myöten. Sittemmin olen irtaantunut omaan suuntaani mm. luontoteemoja, teatterivalaisutekniikoita sekä videoprojisointeja käyttäen.

Spirit of the Forest on ollut mukana Suomessa valoteoksella mm. Lahden Valoviikoilla, Mikkelissä Taijetorilla, Turun Kiarama -festivaaleilla sekä Kosmos Festivaaleilla Circus-Areenalla kahtena vuonna sekä lukuisissa pienemmissä tapahtumissa.

Tapahtuman tuottaa Mäntyharjun kunnan kulttuuripalvelut.