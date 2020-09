Mikkelin torilla on sadonkorjuumarkkinat lauantaina, tarjolla ilmaista keittoa 300 ensimmäiselle

Mikkelin torilla vietetään sadonkorjuumarkkinoita ensi lauantaina 5. syyskuuta.

Tapahtuman yhteydessä Mikkelin kaupunki tarjoaa 300 ensimmäiselle ilmaiseksi kurpitsaista vihannessosekeittoa. Keittoa on tarjolla torilla kello 11 alkaen.

Raaka-aineet keittoon ovat viljelleet paikalliset tuottajat ja keitto keitetään Esedun keittiötiloissa.

Keitto jaetaan torilla kannellisiin annoskuppeihin take away -tyylillä. Keiton jakopisteitä on kolme ja asiakkaat ohjataan jonottamaan vallitsevan koronatilanteen vaatimin turvaetäisyyksin.

Keiton ja erilaisten myyntipisteiden lisäksi torilla on tarjolla myös musiikkia, sillä kello 11.30 torin esiintymislavalla esiintyy Sairaan erikoinen kitaraorkesteri eli Seko.

Sadonkorjuumarkkinat Mikkelin torilla 5.9. kello 7 alkaen.