Poliisi kiittää yleisöä Sikasen etsintää auttaneista vinkeistä — Selvittämättömiin katoamistapauksiin palataan, jos ilmenee jotain uutta Lokakuussa kadonnutta Kari ”Karppa” Sikasta ei ole löydetty. Asunnottoman ihmisen etsinnässä on erityisvaikeuksia. Jaakko Avikainen

Rikoskonstaapeli Ismo Venäläinen kiittää yleisön aktiivisuutta, kun poliisi on etsinyt Mikkelissä syksyllä kadonnutta asunnotonta Kari ”Karppa” Sikasta.

— Yleisöltä on tullut vihjeitä siitä, missä paikoissa tietävät Sikasen yöpyneen.

Poliisi on käynyt läpi ennestään tietämiään paikkoja ja yleisön vinkkaamia autioita rakennuksia. Lisäksi on puhutettu Karppasen tunteneita henkilöitä ja tutkittu pankkitilin tapahtumat.

— Olemme tarkistaneet vihjeet, joiden mukaan Sikanen olisi havaittu Nivalassa ja Ruokolahdella. Kummassakin tapauksessa pystyttiin valvontakameran tallenteen avulla varmistumaan, ettei kysymyksessä ollut Sikanen.

Akuutissa etsinnässä poliisi tarkistaa yleensä aina kodin lähiympäristön, vaikka omaiset sanoisivat sen jo tehneensä. -Ismo Venäläinenn

Yksin eläneen Sikasen katoamisen ja katoamisilmoituksen välillä ehti kulua yli kuukausi. Viimeinen varma havainto on lokakuun 9. päivältä ja katoamisilmoitus tehtiin 15. marraskuuta. Tämä osaltaan vaikeuttaa etsintää. Valvontakameroiden tallenteita voitaisiin käyttää apuna, jos tiedettäisiin tarkempi aikaväli ja paikka, jonka tallenteita kannattaisi tarkastaa.

Kadonneella Sikasella ei ollut puhelinta, joten senkään paikannustietoja ei voi hyödyntää.

Lapsien ja sairaiden katoamisesta ilmoitus 112:een

Kadonneet löytyvät useimmiten kotinsa läheltä.

— Akuutissa etsinnässä poliisi tarkistaa yleensä aina kodin lähiympäristön, vaikka omaiset sanoisivat sen jo tehneensä.

Silloin kun on kysymys lapsesta, sairaasta tai muistiongelmaisesta Venäläinen neuvoo tekemään ilmoituksen hätänumero 112:een. Kiireettömissä tapauksissa ilmoituksen voi tehdä verkossa tai käymällä poliisiasemalla.

Akuutti etsintä käynnistetään nopeasti. Maastoetsinnöissä käytetään varhaisessa vaiheessa koirapartiota ja vapaaehtoinen etsintäpalvelu Vapepa saa valmiushälytyksen.

Puhakka edelleen kateissa

Maastoetsinnät eivät aina tuota tulosta, vaikka katoamispaikka jotakuinkin tiedettäisiinkin. Ristiinan Hangastenmaalla katosi joulukuussa 2014 Paavo Puhakka, joka oli katoamishetkellä 82-vuotias.

Poliisi ja vapaaehtoiset tekivät laajoja maastoetsintöjä ja apuna oli Puolustusvoimien helikopteri. Puhakka on edelleen löytymättä.

Jos etsintä ei tuota tulosta, kadonneesta hankitaan DNA-näyte, joka voidaan ottaa esimerkiksi kadonneen hammas- tai hiusharjasta. Jos kadonneen omaa DNA:ta ei saada, näyte pyydetään joltain lähiomaiselta.

Sami Hätönen Poliisi on parhaillaan ottamassa käyttöön kuvan laitetta järeämpiä droneja, jotka voidaan varustaa etsinnöissä käytettävillä lämpökameroilla.

Näytteen avulla varmistetaan henkilöllisyys, jos kadonneen jäänteet löytyvät vaikkapa vuosienkin päästä.

Keskusrikospoliisilla rekisteri kadonneista

Yli kuukauden kadoksissa pysyneet ja heidän DNA-näytteensä paikallispoliisi toimittaa keskusrikospoliisille, joka ylläpitää rekisteriä kaikista Suomessa kadonneista.

Joskus paljastuu, että kadonneeksi ilmoitettu onkin lähtenyt omasta tahdostaan matkoihinsa.

— Ihmisten olisi hyvä ilmoittaa jollakin tapaa tällaisista reissuistaan läheisilleen. Nämä eivät silloin turhaan hätääntyisi, eikä poliisi tekisi turhia etsintöjä.

Dronit varustetaan lämpökameroilla

Poliisi on jakamassa uusia entistä suorituskykyisempiä droneja eli minikoptereita alueille. Itä-Suomen poliisi saa kaksi dronia, joista yksi sijoitetaan Kuopioon. Toisen sijoituspaikkaa ei ole vielä päätetty.

Uusilla laitteilla voidaan lennättää etsinnässä käytettävää lämpökameraa. Ennen dronien aikakautta poliisi joutui turvautumaan rajavartiolaitoksen virka-apuun.

— Kustannukset ovat paljon pienemmät kuin miehitetyllä helikopterilla tai lentokoneella. Lisäksi lämpökamera saadaan avuksi ketterämmin, toteaa ylikomisario Sami Hätönen, joka vastaa Poliisihallituksessa miehittämättömistä ilma-aluksista.

Droni ei säätä säikähdä

Droneilla pystyy operoimaan sellaisissakin sääoloissa, joissa miehitetty kopteri tai lentokone joutuisi jäämään kentälle.

— Sillä operoidaan lähempänä maanpintaa, ja sillä korkeudella eivät esimerkiksi pilvet haittaa.

Uusien dronien operointiaika on puolisen tuntia kerrallaan.

— Tämä on varmaan alue, joka tulee nopeasti kehittymään.

Kokonaan dronit eivät korvaa miehitettyjen koptereiden ja lentokoneiden käyttöä etsinnöissä.

— Tulevaisuudessakin niitä tullaan tarvittaessa käyttämään, vaikka se maksaakin enemmän. Kun kysymys on ihmishengen pelastamisesta, niin kustannukset eivät ole ensimmäinen asia.