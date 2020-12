Asukashankintakampanjalle mahdollisesti jatkoa Pieksämäellä – Työperäistä muuttoa edistävän kampanjan jatko on kaupunginhallituksen käsiteltävänä

Pieksämäelle on tämän vuoden aikana saatu 12 uutta asukasta kaupungin työperäistä muuttoa edistävän kampanjan kautta.

Uudet asukkaat koetaan niin tärkeiksi, että kampanjaa on tarkoitus jatkaa myös ensi vuonna.

Kampanjan jatko on kaupunginhallituksen käsiteltävänä tiistaina osana kaupungin ensi vuoden talousarvion ja vuoden 2022 talousarvioehdotuksen käsittelyä.

Esityksen mukaan asukahankintaa jatkettaisiin ensi vuonna entisin ehdoin, ja kampanjaan varataan saman verran rahaa eli 20 000 euroa.

Pieksämäelle töihin tai etätöihin muuttava saisi asua Pieksämän Haka Oy:n asunnossa puoli vuotta ilmaiseksi.

Pieksämäen Haka on kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, jolla on vuokrattavana noin 1 400 asuntoa eri puolilla kaupunkia.

Haka Oy:n toimitusjohtaja Pirjo Lindin mukaan kysyntää olisi ollut tänä vuonna paljon enemmän kuin mitä kampanjaan voitiin ottaa mukaan.

Halukkaita Pieksämäelle muuttajia on Lindin mukaan ympäri maata ja myös Etelä-Suomesta.

Kampanjaan soveltuvia, vapaita vuokra-asuntoja on tälläkin hetkellä noin 20.

Myös työllisyystilanne on Pieksämäellä hyvä. Pieksämäen työttömyysaste on viime vuosina ennen koronavirusepidemiaa ollut Etelä-Savon alhaisimpia, ja monilla aloilla, kuten esimerkiksi hoito- ja hoiva-alalla, on podettu työvoimapulaa.