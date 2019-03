Eteläsavolaiset ministerit, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) harmittelevat sote-käsittelyn kaatumista.

Samalla he vaativat nyt kaikkia puolueita, ennen muuta oppositiota, tuomaan esille jo ennen huhtikuun eduskuntavaaleja omat sote-mallinsa.

— Nyt ei enää kukaan voi mennä toisen selän taakse. Esitykset pöytään nyt, sanoo Leppä.

Häkkänen ennakoi, että huhtikuussa käydään sote-vaalit.

— Ainakin jossain määrin. SDP on tähän saakka ollut valmistelua vastaan ja hidastanut sitä. Erityisesti Antti Rinteellä (sd.) on nyt näytön paikka eli hänen on esitettävä oma uskottava sote-mallinsa.