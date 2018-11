Sotekuntayhtymä Essote pyrkii vastaamaan jäsenkuntiensa vaatimuksiin kustannusten keventämisestä sekä samaan aikaan tarjoamaan palvelut.

Kuntayhtymän valmistelema talous- ja muutosohjelma tuo verrattain mittavia muutoksia ja uudistuksia toimintatapoihin ja palvelurakenteisiin.

Ohjelman tavoitteena on noin yhdeksän miljoonan euron säästöt viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ensi vuonna tavoite on noin viisi miljoonaa euroa.

Essote ennakoi syksyn kuluessa noin kymmenen miljoonan euron alijäämää kuluvalle vuodelle.

Summaa on nyt puristettu niin, että todennäköinen alijäämä on 6—7 miljoonaa euroa. Ylitysuhkaa pienennetään muun muassa aiemmin päätetyillä kolmen miljoonan euron henkilöstötoimilla.

Yhtymän jäsenkunnille on tiedossa lisälaskua. Erikoissairaanhoidon osalta alijäämää ei laskuteta, mutta perusterveydenhuollon menojen puolelta kylläkin.

Se, kuinka paljon kukin jäsenkunta joutuu maksamaan lisää, ratkeaa ensi vuoden alkupuolella.

”Ei vaaranneta palveluja”

Yhtymän johtaja Risto Kortelainen toteaa tilanteen, mutta tähdentää, että ”ei tässä tuhkia viedä pesästä”.

— Menoissa liikutaan vuoden 2017 tasolla, eikä vaaranneta palveluja.

Talousjohtaja Vesa Vestala muistuttaa, että vaikka kunnat lupautuivat 1,7 prosentin kustannustason nousuun, yhtymän tulot kasvavat vain noin prosentin.

Vastaavasti kulut nousevat noin kaksi prosenttia. Tuloksena jo tästä on noin neljän miljoonan euron kuilu.

Kortelainen esittelee suurten sote-yhtymien kustannustasoja. Maan 52 suurimman yksikön vertailussa Essote on neljänneksi edullisin, jos mittarina käytetään asukasta kohden käytettyjä nettoeuroja.

Samaan aikaan esimerkiksi Savonlinnan Sosteri on maan kallein. Jos Essote liikkuisi menotaloudessaan maan keskiarvossa, kustannukset olisivat noin 25 miljoonaa euroa nykyistä suuremmat.

Ei ole helppo yhtälö se, että toisaalta halutaan palveluja ja toisaalta menot eivät saa kasvaa. — Risto Kortelainen



Talous- ja muutosohjelman toteuttaminen on vaativa tehtävä.

— Ei ole helppo yhtälö se, että toisaalta halutaan palveluja ja toisaalta menot eivät saa kasvaa, sanoo Kortelainen.

Essoten taloutta painaa myös aiempien vuosien noin viiden miljoonan euron ylijäämäpalautus jäsenkunnille vuosina 2016—2017.

— Viime vuonna kunnat hyötyivät Essotesta merkittävästi, kun kuntalaskutus väheni yhdeksän miljoonaa euroa, Vestala sanoo.

— Talousarvion ylitykset johtuvat käytännössä siitä, että meillä on tänä vuonna vielä miinusmerkkinen talousarvio vuoteen 2017 verrattuna, ja ylijäämien talouspuskuri palautettiin jäsenkunnille.

Juustohöylä ei enää riitä

Talous- ja muutosohjelman lähtökohta on se, että juustohöyläperiaate ei enää riitä.

— Jostain pitää nyt luopua. Niukoilla resursseilla on pystyttävä vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen, sanoo Kortelainen.

Yhtymän hallitus käsittelee ensi viikolla ensi vuoden talousarviota. Valtuuston päätettäväksi tulee joulukuussa yhteensä noin viiden miljoonan euron säästöt.

Hallinto- ja tukipalveluista karsitaan 2,3 miljoonaa ja muilta vastuualueilta 2,7 miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen vähennys tulee sijaishallintaan, jossa tavoitteena on vähentää 50 henkilötyövuoden työpanos vuonna 2019. Säästö on noin 1,6 miljoonan euroa.

Sijaisiin yhtymä käytti viime vuonna noin 13,7 miljoonaa euroa. Sijaisia ja määräaikaisia henkilöitä työskentelee Essotessa nykyisin 500—600 henkilöä.

— Sijaisia tarvitaan edelleen paljon tehtävien vähennyksistä huolimatta. Tuo 50 henkilötyövuoden leikkaus ei tee vielä ihan mahdotonta vähennystä, Kortelainen sanoo.

Laitospaikat vähenevät

Rakenteelliset muutokset tarkoittavat laitospalvelujen hoitopaikkojen vähentämistä.

Tavoitteena on vähentää hoitopaikkoja noin kymmenen prosenttia seuraavien neljän vuoden aikana.

Erikoissairaanhoidossa sairaansijat vähenevät kaikkiaan 26 paikkaa. Kun kuluvana vuonna paikkoja on 246, vuonna 2022 niitä on jäljellä 220.

Perusterveydenhuollon puolella sairaansijat vähenevät kaikkiaan 21 paikkaa. Nyt paikkoja on kaikkiaan 133 ja vuonna 2022 enää 112.

Vesa Vuorela Niukoilla resursseilla on pystyttävä vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen, sanoo Essote-johtaja Risto Kortelainen.

Koti- ja omaishoitoa tukevia jaksohoitopaikkojen määrää lisätään. Samoin lisätään tarvittaessa palveluasumisen paikkoja, joita on nykyisin yli 1 200.

Vanhus- ja vammaispalvelujen yksiköissä toimintoja yhdistetään, palvelurakennetta kevennetään ja asiakkaat siirtyvät ensisijaisesti kevyempiin palveluihin.

Tämä järjestely ei kuitenkaan koske vaikeasti muistisairaiden paikkoja Suomenniemellä, Puumalassa ja Anttolassa.

Paikkavähennys alkaa Mikkelistä



Jäsenkuntia on puhuttanut mahdollinen palvelujen keskittyminen. Nyt suunta on toinen, sillä perusterveydenhuollon paikkojen väheneminen alkaa suurimmasta jäsenkunnasta eli Mikkelistä.

Mikkelissä lähikuntoutusosasto lakkaa nykysuunnitelmien mukaan asteittain vuoteen 2022 mennessä.

Hoitopaikoista vähenee 21 hoitopaikkaa. 25-paikkainen akuuttiosasto keskussairaalan A-rakennuksessa lopettaa toimintansa kesäkuussa 2019.

Vesa Vuorela Essote luopuu Moision sairaalan tiloista vuonna 2020.

Tilaratkaisut ovat merkittäviä ja johtavat toimintojen kokoamiseen sairaalakortteliin.

Mikkelissä Pankalammen pääterveysasema on lakannut jo vuonna 2017.

Seuraavaksi lakkaavat Kyyhkylän toiminnot ensi vuonna. Vuonna 2020 tyhjenevät Moision sairaalan Essoten vuokratilat.



Kyyhkylässä on ollut Essoten vaativa kuntoutus sekä perusterveyden vuodeosastot. Kyyhkylän tilat omistaa Mikkelin kaupunki.

Essote on neuvotellut kaupungin kanssa tilanteesta useaan otteeseen. Yhtymän mukaan kaupunki ei ole ollut valmis sellaisiin investointeihin, joita tilojen muuttaminen nykyaikaisiksi olisi edellyttänyt.