Pieksämäellä todettiin viikonloppuna kuusi uutta koronatartuntaa – Kaupunki testaa Partaharjun työntekijöitä sekä Valonan asukkaita ja hoitajia tällä viikolla

Pieksämäellä todettiin viikonlopun aikana kuusi uutta koronatartuntaa. Kaupungin tiedotteen mukaan kaikkien todettujen tartuntojen lähdettä ei ole vielä saatu selvitettyä.

Pieksämäen kaupunki tiedotti lauantaina yhdestä uudesta koronatartunnasta. Tartuntaan liittyi useita mahdollisia altistumisia ja terveysviranomaiset kehottivat pieksämäkeläisiä miettimään ja kirjaamaan omia sosiaalisia kontaktejaan paperille. Voit lukea lisää tästä jutusta.

Pieksämäen kaupunki testaa tänään maanantaina Partaharjun puutarhan työntekijöitä ja tiistaina Valona-vanhuspalveluiden asukkaat ja työntekijät. Viime viikolla Partaharjun puutarhan työntekijöiltä löytyi useita kymmeniä koronatartuntoja. Valonan yksikössä on joulukuun aikana todettu useita kymmeniä tartuntoja hoitajille ja asukkailla. Yksi asukas on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Koronatilanne on ollut Pieksämäellä huono jo marraskuusta lähtien. Pieksämäki on koronaviruksen leviämisvaiheessa ja Essote on suositellut, että tiukat rajoitukset ja suositukset pysyisivät ennallaan vuoden yli. Pieksämäen perusturvalautakunta kokoontuu tänään maanantaina päättämään rajoitustoimenpiteiden jatkosta.

Esitys on, että yli 10 henkilön yleisötilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa ovat edelleen kiellettyjä ja myös alle 10 henkilön tilaisuuksien järjestämistä suositellaan välttämään. Esityksen mukaan lautakunta myös suosittelisi kaiken harrastustoiminnan keskeyttämistä, ravintoloiden siirtymistä take away -toimintaan sekä kasvomaskien käyttöä kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja, turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia unohtamatta.