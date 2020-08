Tarjolla kala-aiheista tekemistä – Suomi onkii -tapahtuma kutsuu perheitä Saksalan rannassa järjestettävään toimintapäivään

Paikalla on asiantuntevia kalastajia neuvomassa onginnan saloihin. Lapset pääsevät myös kala-aiheiseen aarrejahtiin.

Elokuun viimeisenä viikonloppuna Mikkelissä kalastetaan koko perheen voimin. Saksalan rannassa lauantaina järjestettävässä Suomi onkii -tapahtumassa on jaossa onkilaitteita ja tarjolla asiantuntevaa opastusta ongintaan. Ohjelmassa on myös laituripilkintää ja Fisuun-kätköjen etsintää.

– Fisuun-kätköily on sitä, että tapahtuma-alueelle kätketään pelikortin kokoisia lappuja, joita lapset sitten etsivät, kertoo Etelä-Savon alueen lasten ja nuorten kalastusohjaaja Aki Hirvonen.

Löytäjät tietenkin palkitaan, kuten aarteenetsinnässä on tapana.

Kalastuksesta kiinnostuneille Satamalahdessa on tarjolla saalista särkikaloista ahveniin. Jopa haukia on tyrkyllä, ja on Hirvonen kuullut jonkun saaneen kuhaa Mikkelin satamasta.

Päivän ohjelmassa on myös Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastusnäytös kello 12, hälytysvarauksella luonnollisesti. Muurikassa paistuu muikkuja, ja tapahtuman osallistujat saavat maistella niitä.

Ei säävarausta

Suomi onkii -tapahtumalla ei ole säävarausta, mutta jos muuten ei pääse paikalle, voi Facebookissa seurata kello 11 alkavaa livelähetystä Fisuun-sivuston kautta.

Luontoasiat ovat lauantaina esillä muutenkin, sillä silloin vietetään Suomen luonnon päivää.

– Kalastamalla vastuullisesti huolehtii, paitsi kalakantojen tulevaisuudesta, myös ympäristöstä ja vesistöjen tilasta, toteaa Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön kalatalousasiantuntija Janne Tarkiainen tiedotteessa.

Järjestö juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan ja järjestää sen merkeissä tapahtumia eri puolilla Suomea paikallisyhdistysten kanssa. Etelä-Savon piirijärjestöön kuuluu kolmisenkymmentä paikallisyhdistystä, seitsemän niistä toimii Mikkelissä.

Suomi onkii -tapahtuma Saksalan venerannassa Mikkelissä lauantaina 29.8. kello 10–14.