Mikkeliläisen Susanna Laitisen työ vaatii tarkkuutta ja päättelykykyä, mutta kirjanpitäjä ei näe numerounia

Kirjanpitäjä Susanna Laitinen Mikkelin Tilitoimisto Oy:stä, mitä kirjanpitäjä tekee?

— Hoidan asiakasyritysten kirjanpidon, raportoinnin yrittäjille, ilmoitukset verohallinnolle sekä asiakasyritysten tilinpäätökset ja veroilmoitukset. Käytännössä kirjat eivät ole paperilla, vaan teen ne sähköisesti kirjanpito-ohjelmaan. Osa asiakkaista tuo edelleenkin paperilla osto- ja myyntilaskut tilitoimistoon. Osa on jo siirtynyt käyttämään sähköisiä osto- ja myyntilaskuohjelmia, jolloin laskut saadaan suoraan siirrettyä kirjanpito-ohjelmaan. Manuaalinen tietojen kirjaaminen jää silloin vähemmälle.

Millainen on kirjanpitäjän päivä?

— Meillä on liukuva työaika. Tulen yleensä töihin kahdeksan ja yhdeksän välillä. Työpäivä on 7,5 tuntia. Kirjaan asiakkailta tulleita kirjanpitoaineistoja siinä järjestyksessä, kuin ne on meille tuotu. Tietty rytmi tässä työssä on, mutta työpäivät eivät ole samanlaisia.

Miten monen yrityksen kirjapitoa hoidat?

— Minulla on noin 50 asiakasyritystä. Yritykset ovat hyvin erilaisia ja eri aloilta. Vaikka yrityksiä on paljon, niiden tiedot eivät koskaan mene sekaisin.

Milloin kirjanpitäjän työ kiivaimmillaan?

— Vuoden alku on kaikkein hektisintä aikaa. Yleensä yritysten tilikausi päättyy vuoden lopussa. Silloin yrityksille pitää tehdä tilinpäätökset ja veroilmoitukset normaalin kirjanpitotyön ohella. Kiire kestää huhtikuulle saakka. Vuodenvaihteen jälkeen töissä saa istua useampanakin päivänä ihan iltaan saakka, että ehtii saada kaikki työt valmiiksi.

Mikä työssä on parasta?

— Työ edellyttää tarkkuutta ja päättelykykyä sekä kirjanpito- ja verolainsäädännön tuntemista. Parasta on, kun voi olla hyvin erilaisten yritysten kanssa tekemisissä. Työssä on pidettävä omaa ammattitaitoa koko ajan yllä, käydä koulutuksissa sekä perehtyä lakimuutoksiin ja uusiin kirjanpidon käytäntöihin.

Näkeekö kirjanpitäjä numerounia?

— En oikeastaan näe. Jätän työasiat työpaikalle. Tietysti vuoden alussa, kun työkiireet ovat kuumimmillaan, saattaa joskus pieni työasia päästä uniinkin. Mutta eivät ne painajaisia ole.

Miten kauan olet ollut kirjanpitäjänä?

— Olen ollut tässä työssä 3,5 vuotta. Valmistuin tradenomiksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Tulin ensin harjoittelijaksi. Sitten sain vakinaisen työpaikan. Opittavaa on ollut paljon ja nyt alkaa tuntua, että osaa jo työnsä.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 28.11.